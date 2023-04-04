CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de Hadis-i Şerif’i çarpıttı! Seccade üzerinde ayakkabılı poz, ayeti özlü söz sanmadan sonra yeni skandal...

Kılıçdaroğlu, "Hepimiz söz verdik, sözümüzün de arkasında kalacağız. 2 bin 400 yıl önce söylenen bir söz var. Önemli bir bilge söylemiştir: 'Devleti yönetenler eğer zenginleşmişse onlar vatandaşın hakkını değil, kendi mal varlıklarını korurlar' diyor. Biz vatandaşın hiçbir ayrım yapmadan hakkını koruyacağız. Sayın Karamollaoğlu herkesle kucaklaşacağız dedi. Evet herkesle kucaklaşacağız. Rahmetli Erbakan'ın çok söylediği bir söz var. Hak gelecek ve batıl zail olacak" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce de namazda okunan Kunut Duaları'nı ayet sanması da uzun süre konuşulmuştu.

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla da sınırlı değil. CHP Genel Başkanı 4 büyük halifeden biri olan Hz. Ali'den de önemli bir islam düşünürü olarak bahsetmişti.