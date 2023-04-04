CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de Hadis-i Şerif'i çarpıttı! Seccade üzerinde ayakkabılı poz, ayeti özlü söz sanmadan sonra yeni skandal...
Seccade üzerinde ayakkabı ile poz veren, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayeti Necmettin Erbakan'ın sözü sanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Peygamber efendimiz tarafından söylenen "Cennet annelerin ayakları altındadır" Hadis-i Şerif'ini "Cennet kadınların ayakları altındadır" şeklinde değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri tepki çekti.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 gün kala 7'li koalisyonun ortak adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim turuna başladı. Oy alabilmek uğruna muhafazakarlardan LGBT'lilere varana kadar her kesime şirin görünmek isteyen Kılıçdaroğlu, seccade üzerinde verdiği ayakkabılı pozun ardından bu kez de Hadis-i Şerif'i yanlış söyleyerek tepki çekti.
HADİS-İ ŞERİF'İ YANLIŞ SÖYLEDİ
"Millet Buluşması" etkinliği altında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'a giden CHP lideri, kürsüde konuşma yaptığı sırada Peygamber Efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü söylemek isterken, "Çünkü sevgili peygamberimiz 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz" dedi.
CHP'li isimler tarafından her fırsatta peygamber soyundan geldiği iddia edilen ve Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiği söylenilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hatası tepki çekti.
TEPKİ ÇEKTİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hatası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kılıçdaroğlu seccade skandalı sonrası Hadis'i de yanlış söylemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken, bazı kullanıcılar "Kemal Kılıçdaroğlu Hadise Ayet der, Ayete söz der şimdi de Hadis-i Şerif'in metnini değiştiriyor. Bu adam yeni bir din mi icat ediyor yoksa cahil mi?" ifadelerini kullanırken, bazı kullanıcılar da CHP liderini tiye aldı.
HER GÜN YENİ BİR SKANDAL!
Ayakkabıları ile seccadeye basması ile eleştiri oklarını üzerine çeken Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar organizasyonunda İsra Suresi'nin 81. ayetini Necmettin Erbakan'ın sözü sanmıştı.
Kılıçdaroğlu, "Hepimiz söz verdik, sözümüzün de arkasında kalacağız. 2 bin 400 yıl önce söylenen bir söz var. Önemli bir bilge söylemiştir: 'Devleti yönetenler eğer zenginleşmişse onlar vatandaşın hakkını değil, kendi mal varlıklarını korurlar' diyor. Biz vatandaşın hiçbir ayrım yapmadan hakkını koruyacağız. Sayın Karamollaoğlu herkesle kucaklaşacağız dedi. Evet herkesle kucaklaşacağız. Rahmetli Erbakan'ın çok söylediği bir söz var. Hak gelecek ve batıl zail olacak" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun daha önce de namazda okunan Kunut Duaları'nı ayet sanması da uzun süre konuşulmuştu.
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla da sınırlı değil. CHP Genel Başkanı 4 büyük halifeden biri olan Hz. Ali'den de önemli bir islam düşünürü olarak bahsetmişti.
"PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR"
CHP'li isimler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini ısrarla iddia ediyor. TELE1'de Merdan Yanardağ, daha önce CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın da dile getirdiği ve çokça tartışılan Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiği ifadelerini yinelemişti.
Yanardağ, sözlerini şu ifadelerle sürdürmüştü:
Biliyorsunuz Akşehir kendi soyunun geldiği Osmanlı'dan kalan secerelere göre, İstanbul Müftülüğü'nde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. Çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş bir aile. Osmanlı'da kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve Peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı.
Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan gelen, Seyid kabul edilen Osmanlı'nın orijinal belgelerinde de kayıt altına alınmış biri.
Çok da mütevazı bir kişiliği var çok belli. Bugüne kadar hiç dillendirmedi. Kendisi dışında bu ortaya çıkartılınca 'Evet öyledir' dedi.
KUR'AN-I KERİM'İ EZBERE BİLİYOR
Bir televizyon yayınına katılan CHP'li ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiğini söylemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay sütteki mucizeyi açıkladı! Bir yudumunda bile şifa saklı! Doğal antibiyotiğe dönüşüyor...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama...
- Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşe alım sonuç sorgulama ekranı! Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı...
- TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...
- MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta günün yemeği! 4 Nisan Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?
- Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur'lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...
- EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme
- Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...
- Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım'dan Seyran'a beklenmedik hamle...
- KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? KYK burs miktarları zamlandı mı? YÖK Lisans, lisanüstü...
- Son dakika Burdur'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Antalya, Muğla deprem haberleri...4 Nisan 2023 AFAD son depremler!