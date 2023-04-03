03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altılı koalisyonda "adam bizi sattı" krizi! Ortak adaylığı kapan Kemal Kılıçdaroğlu küçük partilerin üstünü çizdi

Altılı koalisyonda "adam bizi sattı" krizi! Ortak adaylığı kapan Kemal Kılıçdaroğlu küçük partilerin üstünü çizdi

Son dakika haberi | Altılı koalisyon masasında yaşanan "ortak aday" krizinin çözülmesinin ardından şimdi de "liste" krizi kapıda... Milletvekilliği için 3 bin 270 başvuru yapılan CHP'de; DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye ayrılan milletvekilliği kontenjanlarının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iddia edildi. Bu karara DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın tepki gösterdiği ve 20 vekillik konusunda ısrar ettiği öğrenilirken, DEVA'nın önde gelen isimlerinin Kılıçdaroğlu için "Adam bizi sattı" yorumları yaptığı belirtildi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylık konusunda destek aldıktan sonra vekil pazarlığı konusunda çark ettiği ve pazarlık gücü kalmayan partilerin üstünü çizdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:32
  • 1
  • 15
Altılı koalisyonda adam bizi sattı krizi! Ortak adaylığı kapan Kemal Kılıçdaroğlu küçük partilerin üstünü çizdi

Altılı koalisyon masasında "kriz" süreci eksik olmuyor. Ortak aday görüşmeleri sırasında İYİ Parti'nin masadan kalkmasıyla başlayan süreç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasıyla son bulmuştu. Ortak aday krizi sonrası masada cumhurbaşkanı yardımcıları için tartışma çıkarken, şimdi de milletvekilliği listeleri konusunda kriz kapıda. Aday olarak açıklanmadan önce koalisyonun küçük ortaklarına toplam 54 vekil sözü verdiği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasının ardından çark ettiği ve DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye toplam 11 koltuk teklif ettiği belirtildi. Bu gelişme sonrası DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın duruma büyük tepki gösterdiği ve partisine 20 vekil konusunda ısrarcı olduğu öğrenilirken, DEVA Partisi'nin önde gelen isimlerinin Kılıçdaroğlu için "Adam bizi sattı" yorumları yaptığı ifade edildi. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda altılı koalisyonda patlak veren liste krizinin detaylarını yazdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Altılı koalisyonda adam bizi sattı krizi! Ortak adaylığı kapan Kemal Kılıçdaroğlu küçük partilerin üstünü çizdi

İşte Selvi'nin "Adam sattı" başlıklı yazısı
Biri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Kriz çıktı. Hem de çok büyük bir kriz yaşandı. Meral Akşener masayı terk etti. Sonra geri döndü.

Şimdi ikinci krize doğru yaklaşıyoruz. O da milletvekili listeleri krizi.

Milletvekili listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.

Milletvekili listeleri konusunda CHP iki zorluğu bir arada yaşıyor.

1- CHP'ye milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapıldı.

2- İYİ Parti hariç, Millet İttifakı'nın diğer 4 partisi de seçimlere CHP listelerinden girecekler.

Çünkü ittifak içi ittifak olmadı.

  • 3
  • 15
Altılı koalisyonda adam bizi sattı krizi! Ortak adaylığı kapan Kemal Kılıçdaroğlu küçük partilerin üstünü çizdi

Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partisi'nin üçlü ittifak önerisi Ali Babacan tarafından kabul edilmedi.

Küçük partiler seçime CHP listelerinden girecekler. Bir ve iki milletvekili çıkaran yerlerde ortak liste ile girilecek. Diğer yerlerde de CHP listelerinden küçük partilere kontenjan ayrılacak.

  • 4
  • 15
Altılı koalisyonda adam bizi sattı krizi! Ortak adaylığı kapan Kemal Kılıçdaroğlu küçük partilerin üstünü çizdi

İTTİFAK LİSTELERİ
6'lı Masa'nın seçim işleri başkanları ittifak listeleri üzerindeki çalışmalarını 5 Nisan Çarşamba gününe kadar tamamlayacaklar. Ondan sonra liderler devreye girecek.

Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeleri karşılığında küçük partilere cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili listelerinden kontenjan sözü vermişti. CHP liderinin, Demokrat Parti dışındaki partilere 20'şer milletvekili verileceğini taahhüt ettiği söyleniyor.

  • 5
  • 15
Altılı koalisyonda adam bizi sattı krizi! Ortak adaylığı kapan Kemal Kılıçdaroğlu küçük partilerin üstünü çizdi

KILIÇDAROĞLU'NUN KONTENJANI
Ortak cumhurbaşkanı adaylığı vizesini cebine koyan Kılıçdaroğlu'nun sıra milletvekili listelerine gelince çark ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne 3, DEVA Partisi'ne 3 milletvekilliği vermeyi planladığı konuşuluyor.