03 Nisan 2023, Pazartesi
Altılı koalisyonda "adam bizi sattı" krizi! Ortak adaylığı kapan Kemal Kılıçdaroğlu küçük partilerin üstünü çizdi
Son dakika haberi | Altılı koalisyon masasında yaşanan "ortak aday" krizinin çözülmesinin ardından şimdi de "liste" krizi kapıda... Milletvekilliği için 3 bin 270 başvuru yapılan CHP'de; DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye ayrılan milletvekilliği kontenjanlarının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iddia edildi. Bu karara DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın tepki gösterdiği ve 20 vekillik konusunda ısrar ettiği öğrenilirken, DEVA'nın önde gelen isimlerinin Kılıçdaroğlu için "Adam bizi sattı" yorumları yaptığı belirtildi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylık konusunda destek aldıktan sonra vekil pazarlığı konusunda çark ettiği ve pazarlık gücü kalmayan partilerin üstünü çizdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:32
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