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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 05.04.2023
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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı taşınmazların yeni devlet hastanesi yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırılırken, Antakya ilçesindeki 307 hektarlık bölge "riskli alan" ilan edildi.

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