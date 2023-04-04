Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade skandalına Trabzon’da tepki! “Birincide yaşlılıktır dedik! İkinciyi neden yaptınız?”

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Zehra Hisoğlu SABAH'a konuştu.

"BİRİNCİDE YAŞLILIKTIR DEDİK! İKİNCİYİ NEDEN YAPTINIZ?"

Hisoğlu şunları söyledi:

"Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi buralara geliyorlar. Seccadeye ayakkabılarıyla basmak günah değil mi. Hadi birincisinde seccadeye ayak basarak hata yaptık dediniz. Yaşlılıktır, olabilir. İkinciyi neden yaptınız ve fotoğraf çekilip tekrar paylaştınız. Bu duruma çok üzüldüm.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI DAHA KURUMADI! UNUTMA MERAL HANIM"

Yazıklar olsun CHP ile ittifak kuran Meral Hanım. Bunlarla hareket etmeniz şehitlerimizin kemikleri sızlatmayacak mı? Neden onla bir olup, hareket ediyorsunuz. Kendi başına partinle hareket et. Biz de sana yardımcı olalım. Şehitlerimizin kanı daha kurumadı. Unutma Meral Hanım."