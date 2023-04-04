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Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade skandalına Trabzon’da tepki! “Birincide yaşlılıktır dedik! İkinciyi neden yaptınız?”

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade skandalına Trabzon’da tepki! “Birincide yaşlılıktır dedik! İkinciyi neden yaptınız?”

İçinde terör örgütü PKK’nın işbirlikçisi HDP’nin yer aldığı Millet koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon’da Yomra Belediyesi kadın üreticiler pazarını ziyaret etti. Kadın Üreticiler Pazarı girişinde Zehra Hisoğlu isimli kadın, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na “Seccade üzerine bastın buraya niye geldin. Seccade ver de namaz kılsın seccadeye böyle saygısızlık yapmaması gerekiyordu. Yazıklar olsun. Birde buraya geliyorsun” sözleriyle sert tepkisi gösterdi. Bu tepki üzerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu cevap vermeden pazarı ziyarete geçti. Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren isim Zehra Hisoğlu yaşananlar ardından konuştu. Hisoğlu, “CHP ile ittifak kuran Meral Hanım, şimdi şehitlerimizin kemikleri sızlamayacak mı? Seccadeye ayakkabılarla basmak günah değil mi? Birincide hata yaptık dediniz, yaşlılıktır dedik. İkinciyi neden yaptınız. Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir takım program için Trabzon'a gitti.

Atatürk Alanında halka hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ardından geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane hocası ve teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu daha sonra Kaşüstü mahallesindeki Yomra Belediyesi Kadın Üreticiler Pazarını ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NA SECCADE TEPKİSİ! "YAZIKLAR OLSUN"
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Pazar'a giriş esnasında Zehra Hisoğlu isimli kadın Kılıçdaroğlu'na "Seccade üzerine bastın buraya niye geldin. Seccade ver de namaz kılsın, seccadeye böyle saygısızlık yapmaması gerekiyordu. Yazıklar olsun. Birde buraya geliyorsun" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkilere cevap vermeden pazarı ziyarete geçti.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Zehra Hisoğlu SABAH'a konuştu.

"BİRİNCİDE YAŞLILIKTIR DEDİK! İKİNCİYİ NEDEN YAPTINIZ?"

Hisoğlu şunları söyledi:

"Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi buralara geliyorlar. Seccadeye ayakkabılarıyla basmak günah değil mi. Hadi birincisinde seccadeye ayak basarak hata yaptık dediniz. Yaşlılıktır, olabilir. İkinciyi neden yaptınız ve fotoğraf çekilip tekrar paylaştınız. Bu duruma çok üzüldüm.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI DAHA KURUMADI! UNUTMA MERAL HANIM"

Yazıklar olsun CHP ile ittifak kuran Meral Hanım. Bunlarla hareket etmeniz şehitlerimizin kemikleri sızlatmayacak mı? Neden onla bir olup, hareket ediyorsunuz. Kendi başına partinle hareket et. Biz de sana yardımcı olalım. Şehitlerimizin kanı daha kurumadı. Unutma Meral Hanım."

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