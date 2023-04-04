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CHP'li gazetecilerin seccade skandalıyla imtihanı! Kadri Gürsel alay konusu oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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CHP’li gazetecilerin seccade skandalıyla imtihanı! Kadri Gürsel alay konusu oldu

6'lı koalisyon ve ortağı HDP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakla basarak çektirdiği fotoğraf karelerinin ikincisinin ortaya çıkmasının ardından seccade skandalında üçüncü fotoğraf karesi de ortaya çıktı.7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basma skandalını savunmak için şekilden şekle giren CHP yandaşı gazetecilerden Kadri Gürsel "Bir siyasi lider daima kafasını dik tutar" diyerek seccadeye yapılan saygısızlığı meşru göstermeye çalıştı.

Seçim çalışmalarını sürdüren Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Platformu'nun düzenlediği İftar Buluşması'na katıldı.

Programdan sonra CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşen Kılıçdaroğlu, hatıra fotoğrafı çekildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu karenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK' DEDİRTEN SECCADE AÇIKLAMASI
Kılıçdaroğlu'nun 'Özrü kabahatinden büyük' dedirten cinsten açıklamasında, Seccadeye ayakkabı ile bastığı için tepki gösteren vatandaşları, 'Propaganda aparatı' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, durumun istismar edildiğini öne sürdü.

İKİNCİ KAREDE DE SECCADEYE BASMIŞLAR!
Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalının ardından bu kareyi alelacele çektirdiği ifade edildi ama bu skandal fotoğraf karesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun aynı yerde farklı isimlerle seccadeye basarak farklı kareler de çektirdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir fotoğraf karesinde CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ile aynı yerde ve Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak poz verdiği görülüyor. Ali Acar'ın ise sosyal medya hesabından seccadeye bastıkları kısmı kırparak fotoğrafı paylaştığı da ortaya çıktı.

MUHALİF MEDYADA AKLAMA ÇABASINA GİRİŞTİ
Kılıçdaroğlu, farkında olmadan gerçekleşen bir durum olduğunu söylemesine rağmen muhalif çevrelerden, konuyla ilgili şaşırtan ifadeler gelmeye devam ediyor.

Son olarak muhalif gazeteci Kadri Gürsel, CHP'nin kanalı Halk TV'de konuyu farklı bir açıdan ele almaya çabaladı.

"SİYASİ LİDERLER YERE BAKMAZ"
Kılıçdaroğlu'nu savunabilmek için kurduğu mantıkla şaşırtan Gürsel, esas sorumluluğun seccadeyi oraya bırakanlar olduğunu söyledi.

Gürsel konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BİR SİYASİ LİDER DAİMA KAFASINI DİK TUTAR"
Bir siyasi lider yürürken eğer dağ başında yürümüyorsa, Ankara asfaltında dahi yürürken Adalet Yürüyüşü'nde dik durur önüne bakmaz ileriye bakar. Bir siyasi liderin geçeceği yol burası bir kapalı mekansa program dahilindeyse bakılmıştır. Bir siyasi lider daima kafasını dik tutar.

Dik tutar ve yukarıdadır. Böyle bir fotoğraf vermez bir siyasi lider. Yoktur bulamazsın, bir tane bile bulamazsın. Kılıçdaroğlu'nun önüne bakarak yürürken bir tane fotoğrafını bulamazsın. Dolayısıyla o kadar renk cümbüşünün içinde, desen bolluğu içinde Kılıçdaroğlu'nun yere bakmasını düşünemiyorum. Yere bakmadı ve bırakılan seccadeye bastı. Sorumluluk o seccadeyi orada bırakanların.

Kılıçdaroğlu’ndan akılalmaz vaat KILIÇDAROĞLU'NDAN AKILALMAZ VAAT
Seccade rezaletine skandal savunmak SECCADE REZALETİNE SKANDAL SAVUNMAK
Arka planında neler yaşandı? ARKA PLANINDA NELER YAŞANDI?

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