SSK’yı batıran Kemal Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere bayram ikramiye vaadi! Seccade olayını unutturmak için kameralar karşısında...

"GÖREMEDİM" SAVUNMASI

Bu durum büyük tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde garip bir savunma yaptı.

"SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM"

Seccadeyi ayaklar altına alarak tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİN MÜSLÜMANLIĞINI SORGULADI

Kılıçdaroğlu'nun "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalaması da büyük tepki çekti.

YENİ BİR VAATLE GELDİ

Seccadeye ayakkabılarıyla basma skandalını unuttumak için bugün de çalışmalara devam eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak akılalmaz bir vaat verdi.