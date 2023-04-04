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SSK'yı batıran Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere bayram ikramiye vaadi! Seccade olayını unutturmak için kameralar karşısında...

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Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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SSK’yı batıran Kemal Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere bayram ikramiye vaadi! Seccade olayını unutturmak için kameralar karşısında...

Geçtiğimiz günlerde seccade üzerine ayakkabı ile basarak poz veren PKK ve HDP'nin yanı sıra altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu olayın üzerini kapatmak için akılalmaz bir vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda emekliye bayram ikramiyesi olarak 8 bin 500 TL verileceğini ifade etti. SSK'yı batırmasıyla ünlenen Kılıçdaroğlu'na da sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi. İşte detaylar...

Daha önce başörtüsüne 'bez parçası' tanımlaması yapan son dönemde de helalleşme turlarına çıkan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı iftar programı sonrası seccade üzerinde ayakkabı ile poz verdi.

"GÖREMEDİM" SAVUNMASI

Bu durum büyük tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde garip bir savunma yaptı.

"SİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARA SIĞINIYORUM"

Seccadeyi ayaklar altına alarak tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİN MÜSLÜMANLIĞINI SORGULADI

Kılıçdaroğlu'nun "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalaması da büyük tepki çekti.

YENİ BİR VAATLE GELDİ

Seccadeye ayakkabılarıyla basma skandalını unuttumak için bugün de çalışmalara devam eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak akılalmaz bir vaat verdi.

MİLYONLARCA EMEKLİYLE DALGA GEÇTİ

AK Parti hükümetinin getirdiği bayram ikramiyesini uygulamasının kopyasını da yapan Kılıçdaroğlu, ikramiyeyi asgari ücret seviyesine getireceklerini iddia etti. Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda her emekliye 15 bin TL yatıracağız." dedi. SSK'yı batıran, geçtiğimiz seçimlerde verdiği hiçbir sözü tutmayan Kılıçdaroğlu'nun milyonlarca emekliyle adeta dalga geçti.

Kılıçdaroğlu'nun söylemi akıllara, Özel'in 2019 yerel seçiminde "CHP'ye oy verene bedava traktör" paylaşımını getirdi. Özel seçim sonrası, paylaşımına ilişkin "Çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.

SSK'NIN NASIL BATTIĞI ŞİMDİ BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "SKK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu", "Rahmetli Savaş Ay SSK niye battı diye sorduğunda ben de anlamadım diyen adam 17 milyon emekliye 15 bin TL verecek acaba hesabını yapmış mıdır" yorumlarında bulundu.

CHP'DE VAAT VAR İCRAAT YOK

Öte yandan CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencilerine servisin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.

CHP ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ SERVİS VAAT ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı.

Ancak bu vaatle ilgili de adım atılmadı. İlkokul öğrencisine ücretsiz servis vaadi CHP'nin sosyal medya hesaplarında hala duruyor. Video özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirmişti.

"KONUTLARI ÜCRETSİZ YAPACAĞIM"

Asrın çifte felaketi sonrası depremzedelere "konutları ücretsiz yapacağım" vaadi veren 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de temelini attığı kentsel dönüşüm projesinin fiyaskoya döndüğü ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı konutlarda 6 aydır bir kat dahi çıkılamadı.

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Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi

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