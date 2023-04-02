Kemal Kılıçdaroğlu dosyasını açıyoruz! İşte İslam ve başörtüsü düşmanlığı ve çelişkilerini ortaya seren gerçekler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere az bir süre kala her seçimde olduğu gibi muhafazakar bir kimlik benimsemiş havası vermeye çalışırken Saadet Partili isimler tarafından "Mücahid olarak ilan edildi.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatı boyunca başörtüsü ve İslam karşıtı söylemleriyle gündeme gelirken Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ve çelişki dolu sözlerini ahaber.com.tr olarak sizler için derledik.

İşte Kılıçdaroğlu'nun İslam ve başörtüsü düşmanlığı ve çelişkileri dosyasının detayları....

28 ŞUBAT MAĞDURLARINDAN HELALLİK İSTEDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 28 Şubat süreciyle ilgili beklenmeyen bir çıkışta bulundu. 2021 yılında Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helallik isteyeceğini ifade etti. Bu açıklamalarından yaklaşık bir sene sonra başörtüsü sorununa yasal çerçevede çözüm getirmek üzere TBMM'ye kanun teklifinde bulunacağını ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi 28 Şubat kararlarının savunuculuğunu yapmış ve SSK Genel Müdürü sıfatıyla, yasağı SSK genelinde uygulamıştı. Sosyal medyadan yaptığı 'helalleşme' çıkışıyla tepkilere neden olan CHP lideri: "Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz." ifadelerini kullandı.