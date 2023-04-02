Kemal Kılıçdaroğlu dosyasını açıyoruz! İşte İslam ve başörtüsü düşmanlığı ve çelişkilerini ortaya seren gerçekler...
Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhafazakar gözükmeye çalışan ve Saadet Partililer tarafından "Mücahid" olarak tanımlanan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seccade üzerinde ayakkabılarıyla poz verdi. Canan Kaftancıoğlu'nun "Sağdan oy almak için takiyye yapıyoruz" açıklaması ortada dururken, ahaber.com.tr Kılıçdaroğlu hakkında "İslam ve başörtüsü düşmanlığı ve çelişkileri" isimli dosyayı açtı. İşte Kılıçdaroğlu'nun birbirinden çelişkili açıklamaları...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere az bir süre kala her seçimde olduğu gibi muhafazakar bir kimlik benimsemiş havası vermeye çalışırken Saadet Partili isimler tarafından "Mücahid olarak ilan edildi.
Ancak Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatı boyunca başörtüsü ve İslam karşıtı söylemleriyle gündeme gelirken Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ve çelişki dolu sözlerini ahaber.com.tr olarak sizler için derledik.
İşte Kılıçdaroğlu'nun İslam ve başörtüsü düşmanlığı ve çelişkileri dosyasının detayları....
28 ŞUBAT MAĞDURLARINDAN HELALLİK İSTEDİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 28 Şubat süreciyle ilgili beklenmeyen bir çıkışta bulundu. 2021 yılında Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helallik isteyeceğini ifade etti. Bu açıklamalarından yaklaşık bir sene sonra başörtüsü sorununa yasal çerçevede çözüm getirmek üzere TBMM'ye kanun teklifinde bulunacağını ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi 28 Şubat kararlarının savunuculuğunu yapmış ve SSK Genel Müdürü sıfatıyla, yasağı SSK genelinde uygulamıştı. Sosyal medyadan yaptığı 'helalleşme' çıkışıyla tepkilere neden olan CHP lideri: "Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz." ifadelerini kullandı.
BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA MAHKEME KARARINI UYMAK ZORUNDAYIZ
1998 yılında SSK Genel Müdür Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kırklareli'nde peruklu türbanla duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya'da türbanla duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum'da Züheyde Boncukoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkeme kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda." ifadelerini kullandı.
SÖZDE "İRTİCACI" VE "SAKINCALI" SSK PERSONELİNİ GÖREVDEN ALDIRDI
Kılıçdaroğlu, İslam düşmanı faaliyetlerini SSK Genel Müdürlüğü döneminde de yürütüyordu. Genel Müdürlüğü döneminde "irticacı" damgası vurduğu 5 kişiyi fişleyerek görevden atılmaları için uğraştı. Başbakanlık Takip Kurulu'nun söz konusu listedeki isimleri "irticacı" oldukları gerekçesiyle görevden alınmasını talep ettiğini iddia etti. Ancak Kılıçdaroğlu, genel kurula BTK yazısını vermek yerine, talebi şifahi olarak iletti. Genel Kurul bu talebi oy çokluğuyla reddetse de süreç içinde iki yönetici görevden alındı. SSK yönetim kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun BTK "belgesiz" bu talebine rest çekti. Ve "irticacı" diye yaftalanan bu insanları Kılıçdaroğlu'na rağmen görevden almadı.
BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ YASASINI İPTAL ETTİRMEYE KOŞTU
27 Şubat 2008 yılında başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi götürenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI
Dönemin YÖK Başkanı, Aralık 2007'de rektörlere "başörtüsü yasağını kaldırmaları" talimatı vermişti. Kılıçdaroğlu, aynı zamanda YÖK Başkanına "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açtı ve hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
"BAŞÖRTÜSÜ SERBESTİSİ DİYE BİR ŞEY OLMAZ"
Cumhuriyet tarihi boyunca var olan ve 28 Şubat sürecinde zirve yapan başörtü yasağı Başkan Erdoğan tarafından tamamen kaldırıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Kaftancıoğlu, uygulayıcılarından olduğu yasağı ve yaşananları hafife aldı. 2013 yılında konuşan Canan Kaftancıoğlu "Başörtüsü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun. Ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" ifadelerini kullanmıştı.
"DİN REFERANS ALINARAK ANAYASA DEĞİŞTİRİLMEZ"
Başörtüsünün serbest bırakılmasını hukuk, vicdan ve insan hakları temelinde ele almak yerine her zaman vurmaya çalıştığı din ve dini değerler üzerinden değerlendiren Kılıçdaroğlu, anayasaya dini referanslarla müdahale edileceğini iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmez." ifadelerini kullandı.
TERÖRÜN KAYNAĞI İSLAM DÜNYASI
Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da namaz kılarken terör kurbanı olan Müslümanlarla ilgili yorumunda terörün kaynağı olarak İslam dünyasını hedef gösterdi. Kılıçdaroğlu: "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara sebep oldu. İslam dünyasının da oturup düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.
BAŞÖRTÜSÜ 1 m2'LİK BEZ PARÇASI
Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında, yine başörtülü kadınları ve başörtüsünü hor gördü. Başörtüsü için "1 m2 'lik bez parçası" ifadesini kullandı.
"BELKİ BİR GÜN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARACAK?"
İslam'ı ve başörtüsünü küçümseyerek insanların inançlarıyla ilgili kararlarını hiçe saydı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "İlla ömür boyu takacak diye bir kural mı var?" ifadelerini kullanmıştı.
"BAŞÖRTÜSÜ ÇAĞDAŞLIĞA AYKIRI"
Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ilkokullarda başörtüsü yasağının kaldırılması için başlattığı çalışmayı hafife aldı. Tweetinde başörtüsünü çağdaşlığa aykırı bir durum olarak yorumladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı kafa yine aynı kafa." ifadelerini kullandı.
28 ŞUBAT'IN FAİLLERİNİ ÖVDÜ
2007'ye kadar YÖK Başkanı olan ve "Türban anayasaya giremez.", "Türbana bizden af yok." gibi açıklamalarıyla bilinen azılı başörtüsü düşmanı Erdoğan Teziç, 2017'de öldü. Kılıçdaroğlu taziyede şunları söyledi: "Erdoğan Teziç hocamız anayasa hukukuna büyük katkılar yapmış değerli bir bilim insanıydı. Mütevaziliğini gayet iyi biliyorum. Devlette önemli hizmetleri oldu. On binlerce öğrenci yetiştirdi." Erdoğan Teziç, aynı zamanda on binlerce öğrencinin de okullarını zorla bırakmasına neden oldu.
"BU KARDEŞİNİZ DE 28 ŞUBAT'TA MAĞDUR OLDU"
28 Şubat'ta hakim siyasi gücün her türlü avantajını kullanan, halkı ezmek ve ayırmak suretiyle yıllara yayılacak bir kaosun aktörü olan Kılıçdaroğlu, kendisi de 28 Şubat'ta mağdur olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu 2022 yılında yaptığı açıklamada "Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olanlardan birisi." yalanını söyledi.
BAŞÖRTÜ DÜŞMANLARINI ÖDÜLLENDİRMESİ
İkna Odalarında yüzlerce genç kıza tehditlerle baskıyla başörtülerini açtıran; Kemal Alemdaroğlu, Kılıçdaroğlu ile Adalet Yürüşü'ne katıldı. Nur Serter, iki dönem CHP vekili seçildi. Oy için yaptıkları vitrin çalışmaları yapan CHP, başörtüsü düşmanlarını ödüllendirmeye devam etti.
"DEVLETİN KOYDUĞU KURALLARA UYMAK ZORUNDASINIZ"
Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta diline doladığı "kadın hakları" kavramını unutarak başörtü yasağını savundu ve başörtülü kadınların kurallara uyması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Kurallara uyacağız" ifadelerini kullandı.
"İSLAMOFOBİ YERİNE TERÖR DEMELİYİZ"
Katıldığı bir TV programında kendisine İslamofobi ile ilgili yöneltilen soruya verdiği cevapta İslam'ın ve İslamofobinin ne demek olduğunu bilmediği görüldü. Sunucunun "İslamofobi konusunda ne yaparsınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu "Avrupalı liderlerine İslamofobi sözcüğünü kullanmayın derim, İslamofobi kavramı siyaset literatüründen çıkarılmalı, terör demeliyiz." ifadelerini kullandı.
İMAM HATİPLİ OLMAYI SAPIKLIKLA BİR TUTAN GÜLŞEN'E KALKAN OLDU
Herkesle helalleşeceğiz reklamı yapıp imam hatiplilerden oy isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, "İmam Hatipte okursan sapık olursun" diyen Gülşen'e kalkan oldu. Kılıçdaroğlu "Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!" dedi.
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