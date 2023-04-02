Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız devleti teröristlikle suçlamış! Yeni skandal paylaşımları ortaya çıktı
Makam odasında Savcı Kiraz'ın teröristlerce şehit edildiği anın fotoğrafını "Adalet böyle sağlanır" ifadesiyle paylaşan ve tutuklanan eski İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın yeni paylaşımları ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları Hendek Olayları'nı sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız'ın emniyet teşkilatını da karalayan paylaşımlar da bulunduğu saptandı.
Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın adliyede DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından savcının makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, 'Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır' notunu düşen ve tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'la ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.
PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları Hendek Olayları'nı sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız'ın emniyet teşkilatını karalayan paylaşımları da ortaya çıktı. Yıldız'ın "Polis Teşkilatı, halkın güvenliği perdesi altından 'Halka zulüm örgütüdür" paylaşımıyla emniyet teşkilatını hedef aldığı saptandı. Yıldız'ın ayrıca devleti teröristlikle suçlayan paylaşımlarda da bulunduğu belirlendi.
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi sonrasındaki paylaşım dışında polis teşkilatına halka zülüm örgütüdür gibi örgütsel paylaşımları da ortaya çıkan Yıldız paylaşımların yaptığı hesabın kendisine ait olduğunu söylediği sırada ifadeyi durdurup avukatıyla görüştüğü öğrenildi.
Daha sonra paylaşımları kendisinin yapmadığını öne süren İBB çalışanı, örgütsel paylaşımları hakkında konuşmayıp "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Proje Uzmanı olarak sıradan bir çalışanım. Üzerimden bir linç kampanyası yapıldığını düşünüyorum. Bu kampanya nedeniyle de ciddi anlamda mağdur edilen taraf durumundayım" diyerek bir kez daha pes dedirtti.
CHP Parti Meclisi üyesi ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin lira maaşla işe alındı.
Bankamatikçi sekreter DHKP-C'li teröristlerce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında henüz 46 yaşındayken 31 Mart 2015 yılında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmış haldeki fotoğrafını paylaşıp "Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır" notunu düşmesinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmıştı.
İFADESİNDE KIVIRMAYA ÇALIŞTI
Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz ve diğer twitlerinin ortaya çıkmasının arından hesabını kapatan Ezgi Yıldız, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiğini mahkemece tutuklandı. İfadesinde inkara sarılan Ezgi Yıldız'ın terör örgütleriyle bağı araştırılırken, yapılan paylaşımlarla ilgili Siber polisin geçmişe yönelik detaylı çalışmasının da devam ettiği öğrenildi.
Terör sevici İBB çalışanı ifadesinde @ezgiyildiz34 rumuzlu hesabın kendisine ait olduğunu, hesabı çok uzun bir süredir kullandığını, 30 Mart 2023'de twitter üzerinden aldığı hakaret ve tehditler nedeniyle de saat 09:00-09:30 sıralarında hesabını kapattığını söyledi.
Bu sırada avukatıyla özel görüşme yapmak isteyen Yıldız, ifadesinin devamında paylaşımı kendisinin yapmadığını, kendisinin etiketlenerek paylaşımlar başlayınca Şehit Savcı hakkında twiti gördüğünü öne sürerek linç kampanyası başlatıldığı için hesabını dondurduğunu söyledi.
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