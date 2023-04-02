Eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız devleti teröristlikle suçlamış! Yeni skandal paylaşımları ortaya çıktı

Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın adliyede DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından savcının makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, 'Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır' notunu düşen ve tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'la ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.

PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları Hendek Olayları'nı sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız'ın emniyet teşkilatını karalayan paylaşımları da ortaya çıktı. Yıldız'ın "Polis Teşkilatı, halkın güvenliği perdesi altından 'Halka zulüm örgütüdür" paylaşımıyla emniyet teşkilatını hedef aldığı saptandı. Yıldız'ın ayrıca devleti teröristlikle suçlayan paylaşımlarda da bulunduğu belirlendi.