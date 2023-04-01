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Tutuklanan DHKP-C sevicisi İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız işe alım ekibinde çıktı! Başka hangi teröristleri işe aldı?

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Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Tutuklanan DHKP-C sevicisi İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız işe alım ekibinde çıktı! Başka hangi teröristleri işe aldı?

DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak "Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır" yazan Eda Ezgi Yıldız'ın İBB'de insan kaynakları pozisyonunda çalıştığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "namus sözü" vermesine rağmen seçimlerin ardından binlerce vatansever, milliyetçi insanı işten atan İBB'nin; Canan Kaftancıoğlu'nun örgütlerden gelen listelerini bu şekilde işe yerleştirdiği öğrenildi. İnsan kaynakları pozisyonunda görev yapan terörist sevici Eda Ezgi Yıldız'ın başka hangi terör yandaşlarını işe aldığı da merak konusu oldu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın, 2019 Yerel Seçimleri'nde 1 yıl boyunca Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun reklam kampanyasını yürüttüğü ortaya çıktı.

2018 Haziran ayında yapılan milletvekilliği seçimleri öncesi İstanbul'da el sıkışıp Aydın'a davet ettiği Eda Ezgi Yıldız ile 2019 yerel seçimlerinde de omuz omuza çalışan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun himaye ettiği terör sevici, kendisinden istenilen vazifeyi yerine getirdikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine İstanbul'a İBB'ye geçiş yaptı.

Tam olarak bir yıl boyunca Çerçioğlu için çalışan Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın talimatıyla kurulan ve HDP'nin başını çektiği bazı sol partiler tarafından desteklenen 'Cumartesi Anneleri' protesto gösterilerinin de başını çektiği tespit edildi. Yıldız'ın ayrıca, 'Devlete isyan' pankartı açıp teröre destek eylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun Ezgi Yıldız'a özel oda tahsis ettiği de öğrenildi.

GÖKHAN GÜNAYDIN'IN SEKRETERİ
CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü DHKP-C'li militanlarca 8 sene önce makamında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım ortaya çıkınca, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de ikramiyeler hariç 15 bin TL maaşla 'çalışıyor' olarak gösterilen Ezgi Yıldız, paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapatmıştı.

TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklindeki paylaşımı ortaya çıkınca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alınan terör sevici, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Duruşmanın ardından tutuklanan Yıldız, cezaevine gönderildi.

BAŞKA HANGİ TERÖRİSTLERİ İŞE ALDI?
İBB'de işe alım ekibinde görev yaptığı öğrenilen terör sevicisi Yıldız'ın başka hangi örgüt mensuplarını işe aldığı da merak konusu oldu. Yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nun "namus sözü" vermesine rağmen göreve geldikten sonra belediyelerde kıyıma başlayan CHP'lilerin, açıklan kadrolara bu şekilde personel alımları yaptığı ve çeşitli örgüt üyelerine kritik pozisyonlarda görev verdiği belirtildi.

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