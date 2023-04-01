CHP’nin terör sevici çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı! Yanıt bekleyen soru: İBB neden işe aldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Parti Meclisi üyesi ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin ila 18 bin lira arasında para aldı.