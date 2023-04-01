CHP'nin terör sevici çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı! Yanıt bekleyen soru: İBB neden işe aldı?
CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın terörü öven onlarca paylaşımı tespit edildi. Yıldız'ın aynı zamanda CHP'li İBB'nin iştiraki olan İSYÖN'den de maaş aldığı saptandı. Terör suçundan tutuklanan Yıldız'ın İBB'de nasıl işe alındığı ise yanıt bekleyen sorular arasında...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Parti Meclisi üyesi ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin ila 18 bin lira arasında para aldı.
TERÖR SEVİCİ İBB PERSONELİ TUTUKLANDI
Bankamatikçi sekreter Yıldız, DHKP-C'li teröristlerce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında henüz 46 yaşındayken 31 Mart 2015'te Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği anın fotoğrafını "Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır" ifadeleriyle paylaştı.
PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları hendek olaylarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen operasyonlar için de 'katliam' iftirasını atan Yıldız, önce yakalandı daha sonra çıkarıldığı mahkemece 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.
"PHOTOSHOP" SAVUNMASI
Yıldız savunmasında "Bunlar photoshop" dedi. Yıldız'ın sosyal medya hesabı apar topar silinirken İBB yönetimi de terör sevici personelin ifşa olmasıyla "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez.
İBB PANİKLEDİ
Çalışanın iş akdi 30 Mart 2023 itibarıyla feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. Bugüne kadar sosyal medya paylaşımlarını görmezden gelen İBB yönetiminin bu adımı 'panik havasındalar' izlenimi yarattı. Yıldız'ın LGBT yürüşüne müdahale eden emnyet güçlerine onursuz dediği, kaynağı belirsiz bir fotoğrafı paylaşarak devleti sivilleri öldürmekle suçladığı birçok tweet'i bulunuyor.
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