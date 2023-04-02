Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. Bakan Akar, 3 ayda 340 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. Bakan Akar bazı açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu canlı yayında detayları aktardı.
3 ayda 340 teröristin öldürüldüğünü açıklayan Bakan Akar'ın açıklamalarından derlenenler:
"BAĞIMSIZLIĞIMIZ İÇİN MÜCADELE ŞART"
"85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler. Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var. Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart."
İSTERLERSE HELİKOPTER VERSİNLER MÜCADELEDE KARARLIYIZ
"Terörle mücadele artan bir şiddette, tempoda, taarruzi bir ruhla azim ve kararlılıkla devam ediyor. 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz. Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor."
ÇALIŞMALAR İLK ANDAN İTİBAREN DEVAM EDİYOR
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri süratle vatandaşlarımızın yanına, yardımına koştu. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren seferber oldular" diye konuştu.
Tüm bu süreçte devletin milleti ile beraber olduğunu aktaran Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Akar konuşmasının sonunda emekli, muvazzaf, sivil, asker tüm personel ile şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, konuya yönelik çalışmanın Meclis'in takdirine sunulduğunu aktardı.
Konuşmasının ardından şehit aileleri ile tek tek ilgilenen Akar, onların taleplerini dinledi, bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi.
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