Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi

Akar konuşmasının sonunda emekli, muvazzaf, sivil, asker tüm personel ile şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, konuya yönelik çalışmanın Meclis'in takdirine sunulduğunu aktardı.

Konuşmasının ardından şehit aileleri ile tek tek ilgilenen Akar, onların taleplerini dinledi, bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi.