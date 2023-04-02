Seçmen listeleri askıdan iniyor! Listede isminiz yoksa dikkat
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün askıdan iniyor. Vatandaşların muhtarlıklara gitmeden seçmen kaydını e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri de mümkün.
14 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan "yurtiçi seçmen kaydı sorgulama" ekranından kayıtlarını kontrol edebiliyorlar. "Seçmen kaydı sorgulama ekranı" hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları ya da taşındıkları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri de öğrenebilecekler. Seçmen kayıtlarını kontrol etmek isteyen vatandaşların izlemeleri gereken yöntem şöyle:
1. SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKTI?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart 08.00 itibarıyla ilçe Seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.
2. SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIDAN İNECEK?
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 2 Nisan'a kadar askıda kalacak. Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
3. DEPREM BÖLGESİNDE DE LİSTELER ASKIYA ÇIKARILDI MI?
Seçmen listeleri deprem bölgesinde Hatay başta olmak üzere konteyner muhtarlıklarda ve konteyner hizmet alanlarında askıya çıkarıldı.
4. E-DEVLET ÜZERİNDE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Hürriyet'in haberine göre yurtiçinde ikâmet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini de sorgulayabiliyor.
5. E-DEVLET'TEN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?
Bu işlem için önce TC kimlik numarası ile e-Devlet adresine girmek sonra da sorgulama ekranından seçmen kaydı bilgilerini görmek mümkün oluyor. E-Devletten seçmen kaydı sorgulamak için şu adımları izlemek gerekiyor:
* Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "GirişYap" bağlantısına tıklanmalı.
* Ana sayfada bulunan arama kutucuğuna "Yurtiçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazarak sisteme erişim sağlanmalı.
* Bu sayfada yurtiçi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alıyor. Hangi il, ilçe ve muhtarlığa bağlı olduğunuz yer alıyor.
Aynı sayfada sizinle aynı binada oturan seçmenlerin adlarını da görmek mümkün oluyor.
LİSTEDE ADINIZ YOKSA
6. SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMASINDA İSMİNİZ ÇIKMAZSA NE YAPMALISINIZ?
Muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelere ilişkin itiraz süreci başladı. Seçmen listesinde adını bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuracak. Askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Depremzede seçmenler ise seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da E-Devlet üzerinden yapmıştı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında da bu işlemlerini yapabilecekler.
7. YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIN SEÇİME KATILABİLMESİ İÇİN NE YAPMALARI GEREKİYOR?
Yurtdışındaki vatandaşların seçime katılabilmesi için Yurtdışı Seçmen Kütüğü'nde yazılı olması gerekiyor. Seçmen kütüğünde bulunmayan veya bilgileri yanlış olan seçmenler de kayıt yaptırmalı. "Yurtdışı Seçmen Kütüğü"nde kayıtlı olmayan ya da seçmen kayıtlarını güncellemek isteyen vatandaşların, dış temsilcilikler ya da gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy kullanmayı istedikleri takdirde, askı süresi (20 Mart-2 Nisan) içinde dış temsilciliklere başvurmaları ve adres beyanında bulunmaları gerekiyor.
8. TÜRKİYE'DEKİ YURTDIŞI SEÇMEN NEREYE BAŞVURMALI?
Askı süresi içinde yurt içinde bulunan yurtdışı seçmen vatandaşların ise pasaportlarıyla birlikte en yakın nüfus müdürlüğüne başvurmaları tavsiye ediliyor.
9. SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Seçmen Listeleri itirazların ardından yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütükleri 12 Nisan günü kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!
- MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Yanımızda bulunması gerekenler neler? Küpeyle, ojeyle girilir mi? MSÜ sınavında gerekli belgeler listesi...
- Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu
- Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler
- Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...
- MSÜ ÇIKMIŞ SORULAR PDF | 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama
- Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?
- Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! Sahurda bunu yaparsanız...
- 1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...