İBB çalışanı Ezgi Yıldız'dan makamında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal paylaşım! Tepkiler sonrası gözaltına alındı
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de çalışan PKK, FETÖ ve DHKP-C'li iltisaklı sayısı her geçen gün artarken yine CHP’li İBB’de çalıştığı öğrenilen bir DHKP-C sempatizanının makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Ezgi Yıldız isimli şahıs, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak “Adalet, adalet sarayında sağlanır” ifadelerini kullandı. Söz konusu ismin aynı zamanda CHP PM üyesi Gökhan Günaydın’ın sekreteri olduğu da öğrenilirken Ezgi Yıldız gözaltına alındı. İşte detaylar...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetime geçtiği andan itibaren belediyeyi terör iltisaklı isimlerle doldurmuş, gündeme bomba gibi düşen skandal olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
HDP'YE DİYET BORCU ÖDÜYOR
Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan skandalları arasında yer alan terör iltisaklı kişilere İBB kadrosunda yer verilmesi durumu, seçimlerde HDP'den aldığı oyun diyeti olarak yorumlanmıştı.
DHKP-C SEMPATİZANI İBB'DE
Tüm bu olaylar hafızalardaki yerini korurken yine İBB'de çalışan Ezgi Yıldız isimli bir şahsın, makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.
"ADALET, ADALET SARAYINDA BÖYLE SAĞLANIR"
DHKP-C sempatizanı Ezgi Yıldız'ın 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda, şehit Savcı Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" yazdığı görüldü.
CHP'DE SEKRETER OLARAK ÇALIŞIYORDU
Öte yandan söz konusu ismin aynı zamanda CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın da sekreteri olduğu ortaya çıktı.
SKANDAL SONRASI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan skandal, kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Birçok kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğünü ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek gereğinin yapılmasını istedi.
HESABINI SİLDİ
Kirli yüzü deşifre olan ve henüz 2 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sana söz" videosunu paylaşan Ezgi Yıldız, tepkiler çığ gibi büyüyünce hesabını sildi.
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