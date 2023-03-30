İBB çalışanı Ezgi Yıldız’dan makamında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal paylaşım! Tepkiler sonrası gözaltına alındı

DHKP-C SEMPATİZANI İBB'DE

Tüm bu olaylar hafızalardaki yerini korurken yine İBB'de çalışan Ezgi Yıldız isimli bir şahsın, makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.