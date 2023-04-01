CHP'de liste krizi derinleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu "Beni hayal kırıklığına uğrattınız" diyerek isyan etti

"BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTILAR"

İşte Övür'ün "CHP'de aday yarışı ve Kılıçdaroğlu'nun sitemi" başlıklı yazısı:

Seçim sürecine bütün partiler hızlı girdi. Her partide ve ittifakta hem hareketlilik var hem de gerginlik.

Bu konuda başı CHP çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecini yönetme biçimi de, HDP'yi şiddetle ilişkisini kesmeden masanın önemli aktörü haline getirmesi de, mahalle baskısıyla Muharrem İnce'yi zorlaması da gerilim yarattı.

Bu gerilim sadece işin kamuoyuna yansıyan yüzü, bir de arka planda CHP içinde ve CHP'nin Altılı Masa partileriyle yaşadığı liste gerilimi var. Bu süreç de sancılı geçecek gibi. Çünkü hem 4 partide hem de CHP içinde adaylık bekleyenlerin sayısı bir hayli fazla.

Bütün bu süreçleri yönetip aday olmayı başaran Kılıçdaroğlu, doğal olarak en büyük fedakârlığı da kendi kurmay kadrosundan bekledi. Ancak umduğunu bulamadı ki, MYK'dan, Kadın ve Gençlik Kollarından milletvekilliği için başvuranlar fazla olunca, "Arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı" diyerek "sitem" ettiği kulislerde konuşuldu.