7'li koalisyonda yardımcılık savaşı! Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e mesaj Mansur Yavaş'a gözdağı! İmamoğlu ve Yavaş yardımcı olacaklar mı?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı hakkında konuştu. Karamollaoğlu, bu ikilinin yardımcılık yapmasının kesin olmadığını söylerken "Kemal Kılıçdaroğlu'nın insiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerini kullanarak koalisyondaki isimlere vurgu yaptı. Bu sözlerle 6'lı koalisyona dönmek için İmamoğlu ve Yavaş isimlerini şart koşan Meral Akşener'e de üstü kapalı mesaj gönderen Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde genel başkanların milletvekili olması yönünde açıklama yapan Mansur Yavaş'a da gözdağı verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı anlarda masadan ayrılıp tekrar geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi gündem olmuştu."Kumar ve noter masası" dediği ittifaktan ayrılıp krizin ardından yeniden gelen Akşener'in takındığı tutum ve yüzündeki mutsuz ifade çok tartışılmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEĞİNE BIRAKILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına başından beri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" gerekçesiyle hep itiraz etti. Hatta 2 Mart'ta masayı bile dağıttı.
6 Mart'ta ise Kılıçdaroğlu'nun yanına İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarını "icracı cumhurbaşkanı yardımcısı" formülüyle monte ettirip geri döndü ama o formülü bile uygulatamadı.
AKŞENER KUMAR MASASINA BOŞUNA MI DÖNDÜ?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
KARAMOLLAOĞLU'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI ÇIKIŞI
Karamollaoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 tane yardımcısı olacağını söyledi.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A NEŞTER
6'lı koalisyondaki partilerin cumhurbaşkanlığı sistemindeki karar verme aşamasında etki edeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Seçimden sonra şartlara göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın insiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'E MESAJ YAVAŞ'A GÖZDAĞI
Karamollaoğlu bu sözlerle koalisyon masasına dönmek için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini şart koşan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de adeta mesaj gönderdi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, "Masadaki genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı yerine milletvekili olsun" çıkışını yapan Mansur Yavaş'a da gözdağı veren Saadet Partisi lideri, adeta "cumhurbaşkanı yardımcılığı kararınız bize bağlı" dedi.
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