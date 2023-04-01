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7'li koalisyonda koltuk krizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 11:33
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunurken cumhurbaşkanlığı yardımcısı hakkında konuştu. Karamollaoğlu, "Seçimden sonra şartlara göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın insiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerini kullandı. 6’lı masaya dönmek için Yavaş ve İmamoğlu şartını koşan Akşener’in bu sözlere ne diyeceği ise merak konusu...
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