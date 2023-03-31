Muharrem İnce adaylıktan çekilip Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? En yakınındaki isim açıkladı...
Altılı koalisyonun yanında PKK ve HDP'nin de Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar önce "Gel bakalım Muharrem" dediği Muharrem İnce'yi ziyaret ederek adaylıktan çekilmesini talep etti. İnce ise 5 yıl önce yaşanan olayın intikamını alırcasına Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Hoşgeldiniz, güle güle" ifadelerini kullandı. Sonrasında da İnce adaylıktan çekilmeyeceğini ifade ederken, CHP medyası tarafından topa tutuldu. Bu gelişmeler yaşanırken Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber ekranlarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından ayrılıp yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceğine yönelik yeni bir kulis bilgisi paylaştı. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi? İşte detaylar...
HDP'nin ve PKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 yıl önce "Gel bakalım Muharrem" dediği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi koalisyona davet etmek için ziyaret etti.
Fonladığı medya ve teşkilatlarıyla haftalardır İnce'ye linç politikası yürüten Kılıçdaroğlu İnce'den adaylıktan çekilmesini istedi.
"HOŞGELDİNİZ GÜLE GÜLE"
Ancak 5 yıl önce yaşanan olayı unutmayan Muharrem İnce görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Hoşgeldiniz güle güle" ifadelerini kullandı. İnce'nin kararı sonrası sosyal medyadan lince başlayan CHP'li isimler demokratik hakkını kullanan bir siyasetçiye demediklerini bırakmadı.
TOPYEKÜN SALDIRIYA GEÇTİLER
Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar, alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.
YÜZLER ASILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Muharrem İnce'nin "Adaylıktan çekilmiyorum" ifadesi CHP medyasını çok rahatsız etti. Görüşme sonrası rahatsızlıkları yüzüne yansıyan TELE1 yayınında Muharrem İnce için "şişirilmiş" diyen Merdan Yanardağ, "Bir hayal dünyasında yüzen, kendisinin bu yarışa yüzde 28 ile başlayacağını zanneden gerçeklikten ve toplumdan kopmuş bir siyasetçi portresi var karşımızda. Umarız ayakları yere basar ve seçim tarihi yaklaşınca çekilir. Çekilmek onun için en isabetli şey yoksa siyasi bir intihara doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.
SOKAĞA ÇIKAMAYACAK KADAR RİSKİ GÖZE ALMANIZDAKİ MOTİVASYON NEDİR?
İnce'yi canlı yayına davet eden Ece Üner'in de kini suratına yansımıştı. Üner'in "Sokağa çıkamayacak kadar riski göze almanızda motivasyonunuz ne" sorusu ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Üner'in sorusuna yanıt veren İnce, "Hayır öyle bir şey yok anahtarı neden bende olsun" dedi.
MUHARREM İNCE'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, modern demokrasilerde siyasi partiler arası ilişkilerin kurumsal görüşmelerle ilerlediğini belirterek, "Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir." ifadelerini kullandı.
İnce, yaptığı yazılı açıklamada, bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
CHP yönetiminin ya da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine veya partisine herhangi bir ittifak teklifinde bulunmadığını belirten İnce, şunları kaydetti:
"Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisini, 20 Mart 2023 tarihinde HDP'yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisine ise sıra 29 Mart günü yani cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir. Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmelerle ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklıselime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisine seçimlerde başarılar diliyorum."
ANKARA'DAN BOMBA KULİS
Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber ekranlarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından ayrılıp yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceğine yönelik yeni bir kulis bilgisi paylaştı.
Muharrem İnce hakkında konuştuktan sonra mesajlar geldi. Bir tanesi de Muharrem İnce'ye çok yakın bir isim. Ben önceden kendisine tekrar birleşme durumu olur mu diye sormuştum. Gelen mesajda "Yola devam" yazıyor." ifadelerini kullandı.
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