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Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu? Ankara'dan yeni kulis...

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Giriş: 31.03.2023 23:03
Altılı koalisyonun yanında PKK ve HDP'nin de Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar önce "Gel bakalım Muharrem" dediği Muharrem İnce'yi ziyaret ederek adaylıktan çekilmesini talep etti. İnce ise 5 yıl önce yaşanan olayın intikamını alırcasına Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Hoşgeldiniz, güle güle" ifadelerini kullandı. Sonrasında da İnce adaylıktan çekilmeyeceğini ifade ederken, CHP medyası tarafından topa tutuldu. Bu gelişmeler yaşanırken Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber ekranlarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından ayrılıp yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceğine yönelik yeni bir kulis bilgisi paylaştı. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na destek verecek mi? İşte detaylar...
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