"Gökkuşağı İttifakı"nda aile yapısına dinamit! Sözde muhafazakarı da ulusalcısı da aynı bayrak altında birleşti

BABACAN DA KARŞI DEĞİL

Koalisyonun bir diğer ortağı DEVA Partisi de LGBT hareketine olumlu bakıyor. Bir programda LGBT hakkındaki görüşleri sorulan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz.