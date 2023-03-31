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"Gökkuşağı İttifakı"nda aile yapısına dinamit! Sözde muhafazakarı da ulusalcısı da aynı bayrak altında birleşti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Gökkuşağı İttifakında aile yapısına dinamit! Sözde muhafazakarı da ulusalcısı da aynı bayrak altında birleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gökkuşağı Masası" olarak tanımladığı 7'li koalisyon, LGBT hareketi ve eşcinselliği savunan görüşleriyle aile yapısını tehdit ediyor. "Aile yapısını bozmaz" diyen muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen sene billboardlara yazılar astırarak eşcinselliği yasal koruma altına alacaklarını açıklamıştı. LGBT üyeleri ise 2 sene önce desteklerinden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "teşekkür" ziyaretinde bulunmuştu.

PKK güdümündeki HDP ile kol kola girmekten çekinmeyen 7'li koalisyon, LGBT'yi savunan görüşleri ile de dehşete düşürüyor.

Saadet Partisi'nin karşı çıkması sebebiyle ortak mutabakat metnine İstanbul Sözleşmesi ve LGBT'yi ekleyemeyen ittifak partilerinin bu konudaki kararlığı ise tüm itirazlara rağmen sürüyor.

2021 yılında "LGBT aile yapısını bozmaz" diyen Kılıçdaroğlu, geçen sene billboardlara, "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" vaadini yazdırdı. Eşcinselliğe yasal koruma anlamına gelen bu adıma ittifaktaki Saadet Partisi dışında itiraz bulunmuyor.

LGBT YÜRÜYÜŞÜ HAFIZALARDA
İstanbul Sözleşmesi'ne karşı tutumu sebebiyle 2 sene önce LGBT üyeleri, Akşener'e ve İYİ Parti'ye teşekkür ziyaretinde bulunmuştu.

Akşener'le görüşme sonrası "Meral Anne" pankartlarıyla genel merkez önünde açıklama yapan üyeler, "LGBT topluluğuna sahip çıkan İYİ Parti ailesine teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de 2019 yılında ABD'deki LGBT yürüyüşüne "büyük bir coşkuyla" katıldıktan sonra sert eleştirilere maruz kalmış ve "Benim nazarımda tüm vatandaşlar eşittir" savunmasını yapmıştı.

BABACAN DA KARŞI DEĞİL
Koalisyonun bir diğer ortağı DEVA Partisi de LGBT hareketine olumlu bakıyor. Bir programda LGBT hakkındaki görüşleri sorulan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz.

Devletin hayat tarzlarına müdahalelerine kesinlikle karşıyız" diyerek eşcinselliğe özgürlüğü savunmuştu.

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