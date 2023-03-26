CHP'lileri kızdıracak LGBT çıkışı! Temel Karamollaoğlu: Nereden çıkardın böyle saçmalığı?
Altılı koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından şimdi de LGBT krizi patlak verdi. LGBT'ye verdiği destekle bilinen ve "fahri LGBT üyesi" ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu yapının aile yapısını bozmadığını iddia etmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaptığı açıklamada "İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de bir aileyiz diyor. Hadi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Altılı koalisyonda görüş ayrılıkları sona ermezken yeni bir kriz de "aile" konusunda doğdu. Kemal Kılıçdaroğlu ce CHP'Nin LGBT'ye verdiği net destek bilinirken Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamayla LGBT'yi hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜSTÜ KAPALI LGBT MESAJI
Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunurken amacını kelime oyunuyla gizleyip 'LGBT' demeden mesaj vermişti. Kılıçdaroğlu, "cinsel yönelim"in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağına afişlerinde yer vermişti.
"FAHRİ ÜYE" OLARAK İLAN EDİLDİ
LGBT'nin aile yapısını bozmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, LGBT'liler tarafından "fahri üye" olarak ilan edilmişti.
CHP'Lİ BELEDİYELERİN 'LGBT' YARIŞI
Kılıçdaroğlu'nun "cinsel yönelim" vaadi öncesinde de CHP'li belediyeler LGBT konusunda tepkileri çekmişti. 2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.
LGBT ile ilgili ilk vukuatı olmayan CHP'lilerin önceki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in LGBT dostu belediyecilik protokolünü imzalayarak destek vermişti. Yine CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi'nin bünyesinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBT Meclisi kurulmuştu. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabileceklerini algısı oluşturulmuştu.
LGBT SAPKINLIĞINA SAADET'TEN TEPKİ
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İstanbul İl Divanı Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, son günlerde artan ve başta CHP'nin destek verdiği LGBT sapkınlığı hakkında konuştu.
"AİLE, BİR ERKEK BİR KADIN VE ÇOCUKLARDAN MEYDANA GELİR"
Ailenin toplumun temeli ve çekirdeği olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız." dedi.
"BİZ DE BİR AİLEYİZ DİYORLAR HADİ ORADAN
Aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'Biz de bir aileyiz.' Hadi oradan. Nereden çıkardın böyle saçmalığı" ifadelerini kullandı.
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