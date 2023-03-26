CHP’lileri kızdıracak LGBT çıkışı! Temel Karamollaoğlu: Nereden çıkardın böyle saçmalığı?

"AİLE, BİR ERKEK BİR KADIN VE ÇOCUKLARDAN MEYDANA GELİR"

Ailenin toplumun temeli ve çekirdeği olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız." dedi.

"BİZ DE BİR AİLEYİZ DİYORLAR HADİ ORADAN

Aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'Biz de bir aileyiz.' Hadi oradan. Nereden çıkardın böyle saçmalığı" ifadelerini kullandı.