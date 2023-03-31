Kılıçdaroğlu'nun danışmanından FETÖ ve PKK itirafı: Onlara ihtiyacımız var
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudaki mesleki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılar için 'görevlerine iade edeceğiz' vaadi bilinirken benzer açıklamalar 14 Mayıs seçimleri öncesi sık sık dillendiriliyor. Son olarak; Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, KHK'lılara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
7'li koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından firari FETÖ'cüler büyük sevinç yaşarken, akıllara ise 7'li koalisyonun seçim vaatlerinden biri olarak sunduğu KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin tekrar görevlerine iadesi geliyor.
7'li koalisyonda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle daha önce yaptığı "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." açıklaması hafızalarda yer alırken danışmanı Recep Cengiz'den de benzer bir açıklama geldi.
"KHK'LILARI TEKRAR GÖREVE ÇAĞIRACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ TANRIKULU "KHK'LILARIN HAKLARI İADE EDİLECEK" DEMİŞTİ
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanarak FETÖ ve PKK mensuplarını devlet kurumlarından temizleyen KHK'ları kaldırılacaklarını söylemişti. Tanrıkulu, "KHK'lıların tüm hakları ilk 1 ayda iade edilecek. Kamuda görevlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.
15 TEMMUZ SONRASI KHK'LAR İPTAL EDİLECEK
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçim bildirgesini açıkladı. 6'lı koalisyon masasına 7'nci olarak katılan HDP, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılan pazarlığın detayları da bu bildirge ile ortaya çıkmış oldu. HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadesi HDP'nin Türkiye partisi olma hedefinden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan programın sunucusunun, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." ifadeleri HDP'nin özerklik sevdasından bir türlü vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi.
"KAZANILMIŞ HAKLARI İADE EDECEĞİZ"
15 Temmuz'da gerçekleşen FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası örgüt üyelerinin ve bağı bulunan kişi ve kurumların hızla tasfiye edilmesi için hazırlanan KHK'ların iptal edileceği de vaatler arasında yer aldı. KHK'ların iptal edilmesi ile beraber KHK'lı örgüt mensubu ve ilişkili kişilerin görevlerine iade edileceği de duyuruldu.
Bildirgede KHK'lılarla ilgili "KHK'lılar için iade-i itibar sağlayacağız", "Kazanılmış haklarını iade edeceğiz." gibi maddeler de bulunuyor.
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