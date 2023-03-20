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YouTube Kids'teki büyük tehlike! Çocukları zehirliyorlar: Cinsel içerikler de var LGBT ile ilgili içerikler de

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Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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YouTube Kids’teki büyük tehlike! Çocukları zehirliyorlar: Cinsel içerikler de var LGBT ile ilgili içerikler de

YouTube Kids platformuna 7 yaşında bir kız çocuğu olarak kendisini tanıtan Orhan Toker, yaşadığı deneyimi takipçileriyle paylaştı. Kız çocuğuna uygun olmayan cinsel içeriklerden LGBT ile ilgili içeriklere kadar birçok sakıncalı içeriğin karşısına çıktığını belirten Toker, ebeveynleri de bu konuda dikkatli olması için uyarıda bulundu.

Kendisini Dijital Baba olarak tanımlayan Orhan Toker'in sosyal medya platformu Instagram hesabında 1 milyondan fazla kişi tarafından takip ediliyor. "Dünyada hiçbir şey çocuklardan daha değerli değildir" diyen Toker'in sanal dünyaya dair sorunların yer aldığı çalışmaları da bulunuyor. Toker yakın zamanda YouTube Kids hakkında çocukların karşısına çıkarılan cinsel içeriklerle ilgili bir paylaşım yaptı.

"7 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU OLARAK 15 DAKİKA VAKİT GEÇİRDİM"

Toker, YouTube Kids hakkında çocukların karşısına çıkarılan cinsel içeriklerle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "YouTube Kids uygulamasında 7 yaşında bir kız çocuğu olarak 15 dakika vakit geçirdim. Uygulamanın ayarlarından 7 yaş ayarladım ve arama özelliğini açık bıraktım. Bakın karşıma neler çıktı! Bazılarınız, 'ben izleyebileceği videoları seçiyorum, başka bir şey izleyemiyor' diye söyleyecektir. Bunu ancak 4-5 yaşına kadar yapabilirsiniz. Daha yukarı yaşlarda çocuklar bundan sıkılır. Zaten önemli olan platformun çocuklara kesinlikle bir koruma uygulamadığını bilmemiz!"

LGBT İLE İLGİLİ İÇERİKLER DE VAR CİNSEL İÇERİKLER DE

Toker, 7 yaşında bir kız çocuğu olarak YouTube Kids'te ayarlama yaptığında karşısına çıkanların 7 yaşındaki bir çocuğa uygun olmayan içerikler olduğunu gördü. Deneyimini anlatan Dijital Baba, özetle çocukları kötü yönde yönlendiren içerikler olduğunu belirtti. Bir kız çocuğuna uymayacak içeriklerin olduğunu ifade eden Toker, bunlar arasında cinsel içerikler olduğu gibi LGBT ile ilgili içeriklerin de olduğunu belirtti.

Toker, "Hayvanların birbirine şiddet göstermesiyle ilgili içerikler de var. Bir çocuğun yetişkinle öpüşme sahnesi de içerikler arasında. Anlayacağınız hemen hemen bir kız çocuğuna uymayacak her şey var. Erkek çocuğuna da uymaz. Peki ne yapabiliriz? Sadece kendinizin seçtiklerini işaretleyebilirdik ama o da çocuklar için sıkıcı hale geliyor" dedi.

"YOUTUBE'A ÇOCUK EMANET EDİLMEZ!"

Toker ebeveynleri uyararak şunları söyledi: "YouTube Kids platformunun bunu çocukların karşısına çıkartmaması gerekiyor ama bu platform çocukların karşısına bunları çıkarıyor. Platform bu şekilde çalışmıyor! YouTube'a çocuk emanet edilmez!"

NETFLİX VE YOUTUBE ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYOR

Özellikle Türkiye aleyhinde yaptıkları yayınlarla ve eşcinselliğin övüldüğü dizi-filmlerle tepki çeken Netflix milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça sapkın ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bile buna alet ediliyor.

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DİREK ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORLAR

Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.

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TÜRKİYE NEFRETİ AŞILANIYOR

Her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'te yine bir yapımda Türkler aşağılandı. 13 Commandments isimli dizide Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi. Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

YOUTUBE DA ZARARLI İÇERİKLERLE ÇOCUKLARI ZEHİRLİYOR

Video paylaşım platformu YouTube da Netflix gibi gençleri ve çocukları hedef kitlesi olarak görüyor. İslamiyetle dalga geçen peygamberlerimiz aleyhinde yayınlara izin veren ve Türkiye'ye nefret kusan videoların yer aldığı platformda milli değerlere zarar verilmesi amaçlanıyor.

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YOUTUBE'UN CEO'SUNDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR: ÇOCUKLARIMIN VİDEO İZLEMELERİNE İZİN VERMİYORUM

YouTube CEO'su Susan Wojcicki CNBC ile yaptığı bir röportajda, çocuklarına uluslararası video paylaşım sitesi üzerinde vakit geçirmesine izin vermediğini söyledi.

Wojcicki konuşmasında çocuklarının Youtube videolarını izlerken geçirdikleri zamanı olabildiğince kısıtlamaya çalıştığını ifade etti.

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"HER ŞEYİN FAZLASININ ZARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Pazar günü 60 dakika isimli programda yayınlanan röportajda, Susan Wojcicki, "Küçük çocuklarımının sadece Youtube Kids izlemelerine müsaade ediyorum o da belirli bir süreliğine. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pedofili suçlularının Youtube üzerinden yaymaya çalıştıkları rahatsızlık verici içerikler de bu alanda bazı regülasyonların yapılması ihtiyacını doğurdu. Çocukların bu müstehcen içerikler karşısındaki savunmasızlığını önlemek amacıyla Youtube Kids platformu kuruldu ve güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Bu arada çocuklarının kişisel mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de geçtiğimiz ayda Youtube'a 170 milyon dolarlık bir ceza kesti.

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