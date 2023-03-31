31 Mart 2023, Cuma
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AK Parti'de 3 il başkanlığına atama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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AK Parti’de 3 il başkanlığına atama

Son dakika haberine göre AK Parti'de seçim öncesi dikkati çeken bir gelişme yaşandı. İzmir, Karabük ve Karaman İl Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

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