30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'nın elebaşılarından Sabri Ok A Haber'in CHP-HDP arasındaki kirli pazarlığı ortaya koymasından rahatsız oldu

PKK'nın elebaşılarından Sabri Ok A Haber'in CHP-HDP arasındaki kirli pazarlığı ortaya koymasından rahatsız oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2023 22:19
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlığın ardından 6'lı koalisyona destek kararı alan HDP'nin Kandil ayağından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na açık destek mesajları gönderen PKK elebaşılarının arasına eklenen Sabri Ok, "100 yıllık Türkiye'den kurtulmak için çok önemli" dedi. A Haber'in CHP ile yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf eden terörist elebaşı, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan (Duran Kalkan) bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş." ifadelerini kullandı.
CHP-HDP arasında kirli pazarlık
CHP-HDP arasında kirli pazarlık
’Sıfır Atık Projesi’ne uluslararası ödüller!
'Sıfır Atık Projesi'ne uluslararası ödüller!
Erdoğan’la siyasetimiz kök saldı
"Erdoğan'la siyasetimiz kök saldı"
BM Genel Kurulu’nda önemli mesajlar
BM Genel Kurulu'nda önemli mesajlar
Türkiye’nin kayıp yılları...
Türkiye'nin kayıp yılları...
11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı
11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı
YSK: Erdoğan’ın adaylığına engel yok
YSK: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
CHP medyası tehditlere başladı
CHP medyası tehditlere başladı
Geminin helikopter pisti halı saha oldu!
Geminin helikopter pisti halı saha oldu!
Hollanda’da koalisyon krizi
Hollanda'da koalisyon krizi
CHP geçmişti de verdiği sözleri tutmadı
CHP geçmişti de verdiği sözleri tutmadı
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Daha Fazla Video Göster