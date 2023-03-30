30 Mart 2023, Perşembe
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PKK'nın elebaşılarından Sabri Ok A Haber'in CHP-HDP arasındaki kirli pazarlığı ortaya koymasından rahatsız oldu
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlığın ardından 6'lı koalisyona destek kararı alan HDP'nin Kandil ayağından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçimlerde Kılıçdaroğlu'na açık destek mesajları gönderen PKK elebaşılarının arasına eklenen Sabri Ok, "100 yıllık Türkiye'den kurtulmak için çok önemli" dedi. A Haber'in CHP ile yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf eden terörist elebaşı, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan (Duran Kalkan) bahsediyorlardı. Vay efendim Heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş." ifadelerini kullandı.