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ÖSYM'den Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için flaş karar! Sınavlar yapılacak mı?

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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ÖSYM’den Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için flaş karar! Sınavlar yapılacak mı?

Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak.

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