30 Mart 2023, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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