BAE depremler sonrası 217 uçak yardım malzemesi gönderdi
DÜNYA AA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. "Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda toplamda 7 bin 27 ton insani yardım ulaştırıldığı ifade edildi.
"YİĞİT SÜVARİ 2 OPERASYONU DEVAM EDİYOR"
"Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla toplamda 7 bin 27 ton insani yardım ulaştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, BAE Kızılayı Başkanı Şeyh Hamdan bin Zayid'in talimatıyla 37 bin 500 gıda kolisi taşıyan bir geminin, Suriye'nin Lazikiye limanına ulaştığı kaydedildi. Gıda kolilerinin, Suriye Kızılayı ile koordineli bir şekilde depremden zarar gören bölgelere ulaştırılacağı bilgisi verildi.
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