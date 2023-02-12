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BAE son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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BAE son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan insani yardım çalışmaları çerçevesinde, son 24 saatte etkilenen bölgelere toplamda 117 ton yardım malzemesi gönderdi.

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