BAE’den ’Türkiye’ açıklaması: İmzalanan ortaklık anlaşmasıyla stratejik hedefler amaçlanıyor

İKİ ÜLKEYE DE FAYDA SAĞLAYACAK

Açıklamada, iki ülke arasındaki bu anlaşmanın gelecek vadeden bir atmosfer yarattığı, oluşan bu atmosferin iş dünyası arasında daha verimli işbirliğini teşvik edeceği, iki ülke halkına ve ekonomisine fayda sağlayacağı ifade edildi.

BAE hükümetinin açıklamasında, "Anlaşmayla, ticaret hacminin arttırılması başta olmak üzere bir dizi iddialı stratejik hedefe ulaşılması amaçlanıyor." ifadesine yer verildi.