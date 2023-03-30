Halk TV’den İnce’ye terör sansürü! CHP medyası örgüt mesajını kelime kelime sildi

"Halk TV'nin genel müdürüyken 'Muharrem İnce dışlanmadı' diyen yalan söyler. Mobbing uygulandı İnce'ye. İl il gezerken biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz. Genel Merkez'den bana telefon açılıyor. "Neden bu kadar veriyorsun bunu?" CHP Genel Merkezi'nden aranıyordum. CHP Genel Başkan Yardımcısı bizzat "İnce'yi neden bu kadar gösteriyorsun. Başımıza bela mı edeceksin? O sırada CHP'nin adayı düşünün" dedi.

SÖZCÜ TV'DEN 'İNCE' SANSÜR

CHP'nin en büyük fon kaynağını ayırdığı kuruluşlardan Sözcü TV, skandal bir sansüre imza attı. Fatih Portakal, 11 anket firmasının sonuçlarını açıklarken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu. Bir tek Muharrem İnce'ye yer verilmedi. İnce'ye uygulanan sansür sonrası CHP eski Milletvekili Şerafettin Turpçu, "Her gün linç ettikleri Muharrem İnce'ye fotoğraf sansürü de uygulamışlar." şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu.