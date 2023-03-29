Başkan Erdoğan’dan 6’lı koalisyon-HDP ittifakına çok sert sözler: Bunların baharı milletimize felakettir

BİN YENİ MADENCİ ALACAĞIZ

Madencilerimize güzel bir haberimiz var. Kamuya ve özel sektöre de görev yapan 11 bin madencimiz deprem bölgesinde çalışarak milletimizin gönlünü aldı. Bin yeni madenci alacağız. Diğer alanlarda da diğer atacağımız adımlar bunlar: Ankara-Sivas hızlı tren hattında seferlerin başlama heyecanını hemşerilerimizle beraber yaşayacağız. Adam Sivaslı ama "Sivas'a hızlı trene ne ihtiyaç var" diyor. Bu adam 6'lı masada. Bunları anlamak mümkün değil.





Güvenlik korucularına da bir müjdemiz olacak. Emekli maaşının alt sınırının 7500 düzenlemeden önceki uygulamaya göre aylıkları düşük olan 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emekli bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık.

Seçimden milletimizin desteğiyle zaferle çıktıktan sonra da eser ve hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. 2002 seçimlerine tek başına iş başına diye girmiş milletimizin teveccühü ile göreve gelmiştik.