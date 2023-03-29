Başkan Erdoğan'dan BBP'ye seçim ziyareti! Destici'den flaş açıklama: Cumhur İttifakı ilk turda kazanacak
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne geldi. Burada Büyük Birlik Parti Genel Başkanı Mustafa Destici görüşen Başkan Erdoğan'ın ziyareti sona erdi. Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan BBP lideri Destici "Seçimlere yönelik istişarelerde bulunduk" dedi. Destici ayrıca 14 Mayıs seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın zaferi ilk turda kazanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelişinde, Destici tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.
İşte Destici'nin açıklamalarının satırbaşları:
"Cumhur İttifakı'nı oluşturan partileri ziyaret ediyor. Kendilerine ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikli konumuz deprem bölgesiydi. Yapılan çalışmaları, faaliyetleri konuşup, kendi faaliyetlerimizi, çalışmaları ve sahada gördüklerimizi paylaştık. Kendisi de kendi izlenimlerini bizimle paylaştı. Ortak ziyaretlerimiz de oldu. Bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek. Bölgede deprem mağduriyeti yaşayan kardeşlerimizin barınma ihtiyaçları karşılanmış durumda. Gıda, giyecek, sağlık konularında eksiklik yok. Bütün kurumlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar.
İkinci gündem maddemiz, seçime gidilirken pek çok kesimimizin talepleri var. Biz de BBP olarak milletin sesiyiz. EYT'lilerin sesi olduk, 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerimizin sesi olduk, taşeronların sesi olduk; şu anda yine mağduriyet yaşadığını dile getirenlerin talepleri var.
Üçüncü gündem maddemiz seçim. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Saha çalışmalarını paylaştık. Sahadan gelen çalışmalar gösteriyor ki, seçimleri hem Cumhurbaşkanlığını birinci turda hem de Meclis'te çoğunluğu elde edecektir.
Bu seçim sistemi, elbette birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara büyük avantaj sağlıyor. Şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 50 civarında oyu var. Partiler ayrı ayrı girdiğinde kayıp yaşanacaktır. Şu anda dört partimiz de kendi listelerini hazırlıyorlar. Biz BBP olarak 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde hazırız. Ama ortak liste girildiğinde büyük imkan sağlanacaktır. Somutlaşmış bir sonuç yok.
ERBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti. Erdoğan ve Erbakan'ın basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Erbakan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'na katılması dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'ni tebrik ettiğini aktaran Erbakan, "Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı beyan etmiştik. Bu karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerine bütün seçim bölgelerinde kendi logomuzla, kendi adaylarımızla gireceğiz ancak Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partimiz yer alacak." dedi.
CUMHUR İTTİFAKI PROTOKOLÜ
26 Mart tarihinde "Cumhur İttifakı" protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.
Protokolde, Anayasa'nın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanınca yenilenen ve 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12/A maddesi ve bu protokol uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisinin (Yeniden Refah) "Cumhur İttifakı" ismi altında ittifak oluşturarak katılmaya karar verdikleri belirtildi.
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