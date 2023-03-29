Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurmuştu! Proje başladı: Dicle Barajı’ndan içme suyu temin edilecek





'DOLULUK ORANI ORADA YÜZDE 80'DE'



Dicle Barajı'nın 595 milyon metreküp depolama hacmi olduğunu anlatan Tutşi, şunları söyledi:



"Şu an doluluk oranı orada yüzde 80 mertebesinde. Diyarbakır içme suyunda bir sıkıntı beklemiyoruz. Diyarbakır merkez, Ergani ve Eğil ilçelerine Dicle Barajı'ndan su alıyoruz ki bu yıllık 125 milyon metreküptür. Bu 2'nci merhalede de bittiğinde 94,6 milyon metreküp daha su almış olacağız. Şu anki pozisyonda Dicle Barajı'ndan kaynaklı içme suyuyla ilgili inşallah 2055'e kadar bir sıkıntı yaşanacağını da sanmıyoruz. Hemen arkasında Kralkızı Barajı var. Bu barajımız da Dicle Barajı'nı desteklemektedir. Bu yüzden içme suyunda bir sıkıntı olmayacaktır."

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