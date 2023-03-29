29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Kabine’de yeni isimlere görev vereceğiz

Başkan Erdoğan: Kabine’de yeni isimlere görev vereceğiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 13:15
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut Kabine yeni dönemde hizmete TBMM’de devam edecek. Kabine’de yeni isimlere görev vereceğiz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kabine’de yeni isimler olacak
"Kabine’de yeni isimler olacak"
PKK – HDP - Altılı masa el ele
PKK – HDP - Altılı masa el ele
Yeniden Refah’tan CHP’ye Erbakan tepkisi
Yeniden Refah'tan CHP'ye Erbakan tepkisi
Erdoğan’ın adaylığında engel yok
"Erdoğan'ın adaylığında engel yok"
Başkan Erdoğan’dan BBP’ye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret
Sert sözler: Tatlı su milliyetçileri
Sert sözler: Tatlı su milliyetçileri
Çatılar uçtu evler zarar gördü!
Çatılar uçtu evler zarar gördü!
Bombacı teröristin ifadesi!
Bombacı teröristin ifadesi!
Başkan Erdoğan’dan Destici’ye ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret
Ölümü göze alıp uçtular!
Ölümü göze alıp uçtular!
PKK’nın ’eylemsizlik’ kararı ve Kılıçdaroğlu!
PKK'nın 'eylemsizlik' kararı ve Kılıçdaroğlu!
Daha Fazla Video Göster