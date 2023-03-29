PKK – HDP - Altılı masa el ele! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında HDP ile ittifak yapan 6'lı koalisyona da sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının, bakanlıkların, milletvekilliklerinin ne vereyim abime veya seç beğen al mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Seçimlerde ittifak haktır ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek at pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir." ifadelerini kullandı. "Gerçekte durumun ne olduğunu şöyle kısaca bir hatırlayalım" ifadelerini kullanarak bir video izletti.

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