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Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Elektrikte yüzde 15 indirim

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Giriş: 29.03.2023 12:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında peş peşe müjdeler de açıklarken; 1 Nisan itibarıyla elektrikte tüm aboneler için yüzde 20, doğal gazda ise sanayi kullanımında yüzde 20 indirim olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan Karadeniz'deki doğal gazın karaya çıkarılma töreninin arife günü olacağını ifade ederken, törende de bazı müjdelerin olacağını açıkladı.
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