28 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MHP’li Yönter A Haber’ konuştu: Millet sadakatle ihanet arasında seçim yapacak

MHP’li Yönter A Haber’ konuştu: Millet sadakatle ihanet arasında seçim yapacak

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2023
ABONE OL
MHP’li Yönter A Haber’ konuştu: Millet sadakatle ihanet arasında seçim yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, seçime dair A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın açık ara önde bitireceğini belirten Yönter'in hedefinde HDP ve terör iltisaklı gruplarla bir arada yürüyen Millet İttifakı vardı.

MHP'deki milletvekili aday belirleme çalışmalarına değindi, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Yönter, "Genel Başkanımız talimatı ile teşkil edilen komisyon ile Allah nasip ederse listemiz tanzim edilecek. Genel Başkanımızın onayı ile gözden geçirmesi ile 9 Nisan'a kadar listemiz YSK'ya teslim edilmiş olacak." dedi.

İzzet Ulvi Yönter, "Aslında 14 Mayıs bir varoluş bir yok oluş mücadelesine sahne olacak. Bir tarafta Türk millet diğer tarafta Türk milletinin düşüşünü tökezlemesini gözleyen mihrakların seçimi olacak ve bunların paravan adayı Kılıçdaroğlu. Bu 14 Mayıs seçimlerinde millet sadakatle ihanet arasında seçim yapacak." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, seçim maratonuna dair A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yönter, Millet İttifakı'nın HDP ile ortalığı sonrası iki keskin bloğun oluştuğunu belirtti, "Ya Türkiye, ya da Türkiye karşıtları" diye ekledi.

Yönter, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı HDP ile resmi nikahını kıydı mı kıydı muta nikahı mı onu zaman gösterecek. şimdi HDP PKK/PYD Emek ve Özgürlük İttifakı'nın diğer üyeleri CHP ile İYİ Parti ile DEVA, Gelecek ve Saadet ile bir aradalar öbür tarafta cumhurun bizzat kendisi Türkiye var, Türkiye'nin yanında olanlarla karşısında olanlar şu an netleşmiş durumda" sözlerini kullandı.

HDP'nin "tutum belgesi" olarak açıkladığı CHP'nin ise onay verdiği belgede MHP'li Yönter'in gündemindeydi. Yönter, "HDP'nin "tutum belgesi" Türkiye'nin yıkım belgesi çürüme belgesi Türkiye'nin bölünme belgesidir. CHP buna evet dedi. Demirtaş'ı terörist Demirtaş'ı serbest bırakacaklar. Kavalı'yı serbest bırakacağız diyor. Gezi Parkı tutuklularını serbest bırakacağız diyor KHK sözde mağdurlarını serbest bırakacaklarmış. Kim bu mağdurlar? Mağdur falan yok, FETÖ ile iltisaklı kişiler var. Bir yanda İmralı canisi bir yanda Pensilvanya kasabı şu anda zilletin arkasında. Yuh olsun yazıklar olsun bir koltuk bir iktidar ikbal için yapılır mı?" şeklinde konuştu.

Rekor bir oyla Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs seçimlerinden çıkacaklarını belirten İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların özlük haklarına değindi, çeşitli nedenlerle gazi sayılmayan 20 bin terörle mücadele kahramanı için çalışmanın Meclis'te olduğunu belirtti.

Sadakatle ihanet arasında seçim "SADAKATLE İHANET ARASINDA SEÇİM"
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörle Türkiye pazarlığı! PKK’dan bir destek daha TERÖRLE TÜRKİYE PAZARLIĞI! PKK'DAN BİR DESTEK DAHA
7’li koalisyonda yeni savaş! Sırada milletvekilleri liste krizi var 7'Lİ KOALİSYONDA YENİ SAVAŞ! SIRADA MİLLETVEKİLLERİ LİSTE KRİZİ VAR
7’li koalisyonun çok tartışılacak vekil adayları! 7'Lİ KOALİSYONUN ÇOK TARTIŞILACAK VEKİL ADAYLARI!
Gel vatandaş gel! Kura ıle Başbakanlık GEL VATANDAŞ GEL! KURA ILE BAŞBAKANLIK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA