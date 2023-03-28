MHP’li Yönter A Haber’ konuştu: Millet sadakatle ihanet arasında seçim yapacak

HDP'nin "tutum belgesi" olarak açıkladığı CHP'nin ise onay verdiği belgede MHP'li Yönter'in gündemindeydi. Yönter, "HDP'nin "tutum belgesi" Türkiye'nin yıkım belgesi çürüme belgesi Türkiye'nin bölünme belgesidir. CHP buna evet dedi. Demirtaş'ı terörist Demirtaş'ı serbest bırakacaklar. Kavalı'yı serbest bırakacağız diyor. Gezi Parkı tutuklularını serbest bırakacağız diyor KHK sözde mağdurlarını serbest bırakacaklarmış. Kim bu mağdurlar? Mağdur falan yok, FETÖ ile iltisaklı kişiler var. Bir yanda İmralı canisi bir yanda Pensilvanya kasabı şu anda zilletin arkasında. Yuh olsun yazıklar olsun bir koltuk bir iktidar ikbal için yapılır mı?" şeklinde konuştu.