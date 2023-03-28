MHP’li Yönter A Haber’ konuştu: Millet sadakatle ihanet arasında seçim yapacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, seçime dair A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın açık ara önde bitireceğini belirten Yönter'in hedefinde HDP ve terör iltisaklı gruplarla bir arada yürüyen Millet İttifakı vardı.
MHP'deki milletvekili aday belirleme çalışmalarına değindi, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Yönter, "Genel Başkanımız talimatı ile teşkil edilen komisyon ile Allah nasip ederse listemiz tanzim edilecek. Genel Başkanımızın onayı ile gözden geçirmesi ile 9 Nisan'a kadar listemiz YSK'ya teslim edilmiş olacak." dedi.
İzzet Ulvi Yönter, "Aslında 14 Mayıs bir varoluş bir yok oluş mücadelesine sahne olacak. Bir tarafta Türk millet diğer tarafta Türk milletinin düşüşünü tökezlemesini gözleyen mihrakların seçimi olacak ve bunların paravan adayı Kılıçdaroğlu. Bu 14 Mayıs seçimlerinde millet sadakatle ihanet arasında seçim yapacak." ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, seçim maratonuna dair A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yönter, Millet İttifakı'nın HDP ile ortalığı sonrası iki keskin bloğun oluştuğunu belirtti, "Ya Türkiye, ya da Türkiye karşıtları" diye ekledi.
Yönter, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı HDP ile resmi nikahını kıydı mı kıydı muta nikahı mı onu zaman gösterecek. şimdi HDP PKK/PYD Emek ve Özgürlük İttifakı'nın diğer üyeleri CHP ile İYİ Parti ile DEVA, Gelecek ve Saadet ile bir aradalar öbür tarafta cumhurun bizzat kendisi Türkiye var, Türkiye'nin yanında olanlarla karşısında olanlar şu an netleşmiş durumda" sözlerini kullandı.
HDP'nin "tutum belgesi" olarak açıkladığı CHP'nin ise onay verdiği belgede MHP'li Yönter'in gündemindeydi. Yönter, "HDP'nin "tutum belgesi" Türkiye'nin yıkım belgesi çürüme belgesi Türkiye'nin bölünme belgesidir. CHP buna evet dedi. Demirtaş'ı terörist Demirtaş'ı serbest bırakacaklar. Kavalı'yı serbest bırakacağız diyor. Gezi Parkı tutuklularını serbest bırakacağız diyor KHK sözde mağdurlarını serbest bırakacaklarmış. Kim bu mağdurlar? Mağdur falan yok, FETÖ ile iltisaklı kişiler var. Bir yanda İmralı canisi bir yanda Pensilvanya kasabı şu anda zilletin arkasında. Yuh olsun yazıklar olsun bir koltuk bir iktidar ikbal için yapılır mı?" şeklinde konuştu.
Rekor bir oyla Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs seçimlerinden çıkacaklarını belirten İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların özlük haklarına değindi, çeşitli nedenlerle gazi sayılmayan 20 bin terörle mücadele kahramanı için çalışmanın Meclis'te olduğunu belirtti.
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