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Başkan Erdoğan ile Gündem Özel aHaber ve atv ortak yayınında

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Başkan Erdoğan ile Gündem Özel aHaber ve atv ortak yayınında

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan yarın aHaber ve atv ortak yayınına katılacak. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verecek olan Başkan Erdoğan, seçim öncesi merak edilenleri de cevaplayacak. Gündem Özel yarın saat 22.00'de ekranlarda olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde merak edilen soruları yarın akşam aHaber ve atv ekranlarında cevaplandıracak.

Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÜNDEM ÖZEL
Gazeteciler soruyor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor. Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, yarın akşam (29 Mart Çarşamba) saat 22.00'de aHaber ve atv ekranlarından olacak.

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