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MSB'den Fransa'ya PKK/YPG tepkisi: Müttefiklik ruhuna aykırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2023
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MSB’den Fransa’ya PKK/YPG tepkisi: Müttefiklik ruhuna aykırı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fransa'da PKK/YPG'li teröristlerin senatoda ağırlanarak onur madalyası verilmesine sert tepki göstererek "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır." dedi.

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