28 Mart 2023, Salı
7'li koalisyonda yeni savaş! Sırada milletvekilleri liste krizi var
Aday belirleme sürecinde büyük bir kriz yaşayan ve HDP'nin de desteğini alarak 7'li koalisyona dönüşen masada şimdi de milletvekilliği pazarlığı başladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, koalisyon masasındaki yeni krizin "milletvekili liste savaşları" olduğuna dikkat çekerken "Doğrusu krizlerin bittiği de söylenemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:57
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