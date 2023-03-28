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7'li koalisyonda yeni savaş! Sırada milletvekilleri liste krizi var

Aday belirleme sürecinde büyük bir kriz yaşayan ve HDP'nin de desteğini alarak 7'li koalisyona dönüşen masada şimdi de milletvekilliği pazarlığı başladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, koalisyon masasındaki yeni krizin "milletvekili liste savaşları" olduğuna dikkat çekerken "Doğrusu krizlerin bittiği de söylenemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:57
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7’li koalisyonda yeni savaş! Sırada milletvekilleri liste krizi var

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "İttifaklar ve liste savaşları" başlıklı o yazısı
Tarihi 14 Mayıs seçimlerinde şimdilik 4 cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan...
Yedili Masa'nın bütün çabasına rağmen seçimlere yine çoklu adayla gidiliyor. Büyük oranda da yarış Başkan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Sürpriz bir durum yok yani.

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7’li koalisyonda yeni savaş! Sırada milletvekilleri liste krizi var

Bir ara CHP'li Özgür Özel büyük laf etmiş, "Öyle bir aday çıkartacağız ki Atatürk bile 'İşte benim cumhurbaşkanım' diyebilecek" demişti ama bırakın Atatürk'ü veya gerçek Atatürkçülerin benimsemesini, Yedili Masa partileri bile Kılıçdaroğlu'nu benimsemekte zorlandı ki kriz üstüne kriz yaşandı.
Doğrusu krizlerin bittiği de söylenemez. Şimdi sırada milletvekili liste savaşları var. Aslında bütün partilerde milletvekillerinin ne kadar yenileneceği, toplumun sevdiği isimlerin listelerde yer alıp almayacağı merak ediliyor.

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7’li koalisyonda yeni savaş! Sırada milletvekilleri liste krizi var

Bu beklentiye partilerin nasıl cevap vereceğini listeler 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na verildiğinde göreceğiz.
Liste savaşları açısından iki büyük ittifak kıyaslandığında Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na göre daha rahat görünüyor.

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7’li koalisyonda yeni savaş! Sırada milletvekilleri liste krizi var

HANGİ İTTİFAK KARIŞIR
Çünkü Cumhur İttifakı partileri arasında "koalisyon pazarlığı" olmadığı için çok daha kolay bir liste çıkacağı söyleniyor.
Bu açıdan AK Parti'deki en büyük beklenti, Türkiye genelinde iddiası ve sözü olan aktörlerin listeye girmesi. AK Parti kurmayları her zaman olduğu gibi bu dönemde de yüzde 50'yi aşan bir yenilenmeden söz ediyor. Ama en önemlisi, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun bir gereği olarak listelerinde kadın, genç ve mesleğinde başarılı isimlerin öne çıkarılması.
Bu açıdan Millet İttifakı'nın ve CHP'nin işi çok daha zor görünüyor.

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7’li koalisyonda yeni savaş! Sırada milletvekilleri liste krizi var

Henüz ittifak içinde bir ittifak oluşmadığı için masada yer alan DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisi milletvekili adaylarının CHP listelerine nasıl konulacağı, konulduktan sonra CHP içine nasıl yansıyacağı büyük bir soru işareti olarak duruyor.
Bu mesele sadece listelerde yer bulamayan CHP'lilerin isyanıyla sonuçlanmayacak, aynı zamanda seçmeni de etkileyecek.