7’li koalisyonda yeni savaş! Sırada milletvekilleri liste krizi var

HANGİ İTTİFAK KARIŞIR

Çünkü Cumhur İttifakı partileri arasında "koalisyon pazarlığı" olmadığı için çok daha kolay bir liste çıkacağı söyleniyor.

Bu açıdan AK Parti'deki en büyük beklenti, Türkiye genelinde iddiası ve sözü olan aktörlerin listeye girmesi. AK Parti kurmayları her zaman olduğu gibi bu dönemde de yüzde 50'yi aşan bir yenilenmeden söz ediyor. Ama en önemlisi, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun bir gereği olarak listelerinde kadın, genç ve mesleğinde başarılı isimlerin öne çıkarılması.

Bu açıdan Millet İttifakı'nın ve CHP'nin işi çok daha zor görünüyor.