7'li koalisyonun çok tartışılacak vekil adayları! Hacer Foggo, Hasan Cemal, Fatma Yavuz...
14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı günler kala 7'li koalisyonun kirli pazarlıkları tek tek ortaya çıkıyor. 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile pazarlık masasına oturmuş, o günden itibaren de PKK'nın siyasi uzantısı HDP açıklamalarında vites yükseltmişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olan Kandil'den videolar da üst üste gelmişti. Tüm bu yaşananlar hafızalardaki yerini korurken 7'li koalisyonun milletvekili adaylarının geçmişi de hiç şaşırtmadı. İşte detaylar...
Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde saflar belirleniyor, tercihler netleşiyor. Aldığı oy oranıyla kendisini "anahtar parti" olarak pazarlayan terör örgütü uzantısı HDP, bir yandan 6'lı koalisyon masası ile bakanlık pazarlığı yapıyor diğer yandan milletvekili listelerini oluşturuyor.
Parti tüzüğündeki 2 dönem kuralı nedeniyle birçok vekilin saf dışı kalıp dokunulmazlık zırhını kaybedeceği HDP'de yeni milletvekillerinin kamuoyunda tanınan isimler olmasına özen gösterildiği belirtiliyor. Öte yandan vekil adayları arasında çok tartışılacak farklı skandallara imza atmış isimler de var. Terör örgütüne yakınlık mı dersin, LGBT'li mi, FETÖ'cü mü yoksa bankamatikçi troll mü.
DEDESİ OSMANLI'YI, KENDİSİ TÜRKİYE'Yİ...
Bunlardan en başında Gazeteci Hasan Cemal geliyor. Osmanlı'da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın darbeyle indirilmesinin ardından devleti ele geçiren ve ülkenin bölünüp parçalandığı süreçte hükümeti yöneten İttihat ve Terakki Partisi'nin tepe yöneticilerinden Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti.
KANLI KALEM
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayı olarak TBMM'ye girme hayali kuran Hasan Cemal'in sık sık terör elebaşlarını ziyaret ederek mülakat gerçekleştirdiği biliniyor.
Yakın geçmişte "Cemalistler" olarak adlandırılan oluşumda yer alan Hasan Cemal'in yakın geçmişiyle ilgili yazı kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, HDP'nin 79'luk milletvekili adayını mercek altına alındı.
"Cemalist ittifakı" ara başlıklı yazısında Fatih Selek, şunları kaydetti:
Hasan Cemal, HDP'den (Yeşil Sol) milletvekili adayıymış.
1944 doğumlu Cemal, 79 yaşında. Seçilirse muhtemelen en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'in açılışını yapacak.
Kendisi Osmanlı'nın yıkımına yol açan üç kişiden biri olan Cemal Paşa'nın torunudur.
68 kuşağının da önde gelen Marksistlerindendir.
Sosyalist devrim hayalleri kurarken 12 Eylül sonrasında darbe karşıtı oldu.
Turgut Özal'a yakın görüldüğü için yayın yönetmeni koltuğunda bulunduğu gazetesinde "Kemalistler-Cemalistler" kavgasına yol açtı.
'Çözüm süreci'nin hararetli savunucularındandı. Kandil'e gidip defalarca teröristbaşlarıyla röportajlar yaptı.
Dedesi Ermeni meselesinin baş sorumlularındandı. O ise "Ermeni soykırımı" mesajları paylaştı.
"İmralı tutanakları" deşifre olunca yazılı basını terk edip dijitalde konumlandı. Ara ada geçirdiği "Erdoğan atakları" dışında ne dediği, ne yazdığı kimsenin umurundaydı.
Kandil'e gide gele ünsiyet kurmuş olmalı ki Kandil'in güdümündeki partiden adaylığı için yelken açtı.
"Cemal" kod adlı Murat Karayılan da görüştüğü teröristbaşlarından biriydi.
Dağda "Cemal", Meclis'te "Cemal"... Alın size "Cemalist ittifakı..."
HACER FOGGO
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı.
ASKERE YÖNELİK AĞIR İTHAMLARDA BULUNDU
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun adaylığı, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımlarını akıllara getirdi.
Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunmuştu.
ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASI
Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo, şu notu eklemişti:
Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü.
HACCER FOGGO'NUN FETÖ'YE DESTEK PAYLAŞIMI
Hacer Foggo'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan iftiranın yanısıra Fetullahçı Terör Örgütü'ne destek verdiği de görüldü.
FETÖ'nün yayın organlarından Bugün'ün kapatılmasını 'Medyayadarbe' olarak gördüğü ortaya çıkan Foggo'nun, "Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor. Medyaya Darbe" yazdığı görüldü.
KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİNDE YANINDAYDI
Hacer Foggo Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ve 8 saatlik kayboluşun yaşandığı ziyarette de yer almıştı.
FATMA YAVUZ
Diğeri ise Fatma Yavuz. CHP'den aday olan Fatma Yavuz, sapkın fikirleri yüzünden Diyanet'ten atıldı. Ermeni soykırımı iftirasının fanatik savunucusu. LGBT haklarına dikkat çekmek maksadıyla Ak Parti İl Başkanlığının önünde başörtüsünü yakmaya kalktı. Atatürk düşmanı olmasına rağmen CHP bünyesine alındı.
FATMA YAVUZ'UN SKANDALLARI
CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde görevlendirilen ve şimdi CHP'den vekil aday adayı olan Fatma Yavuz, daha önce, "Tek bir LGBT'li kardeşimin tırnağına zarar gelirse bu başörtüyü çıkarır yakarım" ifadelerini kullamıştı.
Fatma Yavuz "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." şeklinde skandal ifadeler kullanarak nikah töreninde içki servisi yaptıran ve bunun hayali olduğunu belirten Yavuz, skandalda sınır tanımayarak "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Fatma Yavuz'un skandal söylemlerinden bazıları...
14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz İBB'de işe başladı.
TÜRKİYE'YE SOYKIRIM SUÇLAMASI
Türk milletini sözde "Ermeni ve Dersim" soykırımlarını yapmakla suçlayan Fatma Yavuz'un, Türk milleti için söyledikleri ise hayrete düşürdü. Sosyal medya paylaşımlarında bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Ermeni kökenli Fatma Yavuz, bir yandan da Türk milletinin tarihiyle ilgili kin dolu ifadeler kullanıyor.
"ATATÜRK'TEN NEFRET EDİYORUM"
Sosyal medya paylaşımlarında "Atatürk'ün Dersim'de Kürtleri katlettiğini" iddia eden Fatma Yavuz, Atatürk'ü sevmediğini ve hatta nefret ettiğini de sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getirmiş.
Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk düşmanlarının İmamoğlu tarafından işe alındığı sıkça dile getirilmişti.
MİLLİYETÇİLERE HIRSIZLIK SUÇLADI
İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz, ülkücülerden ve milliyetçilerden de nefret ettiğini sıkça dile getirmiş. Yavuz'un Türklükle olan mücadelesi, milliyetçileri hırsızlıkla suçlamaya kadar gitmiş.
Milliyetçileri "Bu kafa Kürtlerin türküsünü çalıp "ölürüm Türkiyem"e çevirip, hiç utanmadan onunla Kürtlere milliyetçilik satacak kadar hastalıklıdır. Yahu bari benden çaldığını geri bana satma, nasıl bir ahlaksızlıktır bu?" sözleriyle hedef alan Yavuz, ülkücü camiayı da 'hırsız' olarak niteliyor.
ALİ YILMAZ
Ali Yılmaz.. (İyi Parti) Eski Emniyet müdürü. Rixos Otel'de öldürülen 16 yaşındaki stajer Burak Oğraş dosyasını örttüğü iddia edildi. Emekli olduktan bir sene sonra Rixos Otel'e direktör yapıldı. Şimdi yargılanamaması için İyi Parti'den milletvekili yapılacak.
ESMERAY ÖZADİKTİ
Asıl adı Mehmet. Oyunları ve stand-up gösterilerinde kullandığı isim Esmeray. 2011 yılında cinsiyet değişikliği ameliyatına izin verilmesi ve kimliğinin değişmesi için mahkemeye başvurdu. Esmeray, "39 yaşında, bekar ve transseksüel yapıdayım. Ben artık tanındığım gibi olmak istiyorum' dedi.
Yani anlayacağınız LGBT aktivisti bir travesti. Tip'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlıkta da ismi geçtiği, vekil yapılacağı söyleniyor. Seçimden sonra şehit kanlarıyla kurulmuş TBMM'nin kürsüsünde sık sık görebiliriz.
ŞENDOĞAN YAZICI
Vicdani retçi. Askerliğini yapmadığı için defalarca gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı yürüttüğü mücadeleyi defalarca protesto etti.
Din ve devlet kavramlarına düşman olduğunu her fırsatta beyan ediyor. Söz konusu isim HDP'nin milletvekili adayı.
ARİF KOCABIYIK
Ve son olarak Arif Kocabıyık. Sokakta 80 yaşındaki Ak Partili dedelerle dalga geçmesi karşılığında CHP'nin bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olduğu dönemde solcu öğrencileri copluyordu, şimdi HDP'lilerle kucak kucağa İyi Parti'den vekillik kolluyor.
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