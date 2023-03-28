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MHP’li İzzet Ulvi Yönter A Haber’e konuştu: Millet sadakatle ihanet arasında seçim yapacak

A Haber
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Giriş: 28.03.2023 11:37
Güncelleme:28.03.2023 13:34
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, seçime dair A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın açık ara önde bitireceğini belirten Yönter'in hedefinde HDP ve terör iltisaklı gruplarla bir arada yürüyen 6'lı koalisyon vardı.
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