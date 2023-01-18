Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Gaziantep’e ’Kahramanmaraş’ dedi! Kendisini düzeltenlere gülümsemekle yetindi

ŞANLIURFA İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE DE GAF YAPMIŞTI: "FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ ŞANLIURFA ÜRETİR"

Kılıçdaroğlu 2021'de Şanlıurfa'da bir gafa imza atmıştı. Fındığın merkezinin Karadeniz olduğunu unutan Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'daki konuşmasında, "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir." demişti.

Alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti.

"ÇORUM ÜLKEDİR" GAFI

Kılıçdaroğlu yine 2021'in Ağustos ayında Çorum ile ilgili bir gaf yapmıştı.

Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir." ifadelerini kullanmıştı.