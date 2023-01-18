Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Gaziantep'e 'Kahramanmaraş' dedi! Kendisini düzeltenlere gülümsemekle yetindi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te katıldığı etkinlikte, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek yeni bir gafa daha imza attı. Kendisini düzeltenlere gülümsemekle yetinen CHP lideri, geçtiğimiz dönemde de Şanlıurfa'nın Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini ürettiğini dile getirmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güneydoğu Hemşehri Buluşması" adı altında düzenlenen etkinlikte Gaziantep'te bir konuşma gerçekleştirdi. programına katıldı.
Kılıçdaroğlu söz konusu programda gaflarına bir yenisini daha ekledi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
Gaziantep'te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek gaf yaptı.
YÜZÜNDEKİ İFADE HER ŞEYİ ÖZETLEDİ
Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.
ŞANLIURFA İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE DE GAF YAPMIŞTI: "FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ ŞANLIURFA ÜRETİR"
Kılıçdaroğlu 2021'de Şanlıurfa'da bir gafa imza atmıştı. Fındığın merkezinin Karadeniz olduğunu unutan Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'daki konuşmasında, "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir." demişti.
Alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti.
"ÇORUM ÜLKEDİR" GAFI
Kılıçdaroğlu yine 2021'in Ağustos ayında Çorum ile ilgili bir gaf yapmıştı.
Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir." ifadelerini kullanmıştı.
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