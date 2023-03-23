Kahramanmaraş'ta deprem son dakika | 23 Mart Maraş, Osmaniye, Kayseri deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, Kandilli açıklamaları
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem korkuttu. 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken depremlerin büyüklükleri endişeye neden oluyor. Peki Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi?
Kahramanmaraş'ta peş peşe artçı depremler meydana geldi. İlki 5.3, diğeri ise 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi illerden de hissedilen depremler tedirginlik uyandırmaya devam ediyor. Yaşanan artçıların ardından bölgede kaydedilen olumsuz bir durum olmadı. İşte konuya ilişkin detaylar...
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Kahramanmaraş'ta ilk 5.3 sonrasında 4.0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:12:23:47 TSİ
Enlem:38.007 N
Boylam:36.466 E
Derinlik:7 km
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:12:19:52 TSİ
Enlem:38.033 N
Boylam:36.474 E
Derinlik:7 km
KANDİLLİ SON DEPREMLER
2023.03.23 12:50:44 38.0122 36.4392 5.3 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:50:02 38.0013 36.4647 5.5 -.- 2.2 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:48:09 38.0267 36.5278 5.4 -.- 1.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:46:32 37.3875 35.4310 5.0 -.- 1.9 -.- YUKSEKOREN-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.23 12:45:15 37.9925 36.4358 5.3 -.- 1.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:44:20 38.1008 36.6650 17.1 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:43:06 38.0035 36.8077 4.2 -.- 1.4 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:41:12 38.0250 36.4713 7.9 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:37:45 38.0140 36.3138 8.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:36:36 38.0420 36.5945 9.4 -.- 1.4 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:36:07 38.0193 36.4228 15.4 -.- 1.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:33:32 37.4333 37.1730 4.5 -.- 1.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:32:07 37.9955 36.4288 5.0 -.- 2.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:30:42 37.9867 36.4703 13.1 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:29:43 38.0495 36.6100 8.1 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:28:14 37.9978 36.5007 16.7 -.- 1.3 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:25:43 38.0462 36.6297 11.1 -.- 1.7 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:23:47 38.0213 36.4840 5.0 -.- 3.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:19:51 38.0057 36.4477 5.0 -.- 5.3 5.2 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 12:10:54 37.8443 34.3440 18.9 -.- 1.5 -.- KIZILCA-BOR (NIGDE) İlksel
2023.03.23 11:55:18 38.1147 38.4078 6.1 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.23 11:42:04 38.4910 39.4072 12.0 -.- 2.1 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.03.23 11:36:55 40.9207 30.9740 28.2 -.- 1.5 -.- YENITEPE-CUMAYERI (DUZCE) İlksel
2023.03.23 11:34:45 39.1457 27.5253 0.0 -.- 1.2 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel
2023.03.23 11:34:36 36.3997 36.2253 5.8 -.- 1.7 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2023.03.23 11:32:36 38.1123 32.5945 0.0 -.- 1.2 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.03.23 11:32:10 37.8748 36.3203 14.5 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 11:29:35 38.4270 37.1967 7.9 -.- 2.3 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 11:14:10 37.9747 36.6578 8.1 -.- 1.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 11:11:17 39.1463 41.0247 18.6 -.- 1.7 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.03.23 11:10:53 37.9892 36.3703 20.6 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.23 11:08:50 38.5208 37.4497 6.1 -.- 1.9 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.23 11:04:19 38.1130 37.7537 11.3 -.- 2.6 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.23 11:02:50 37.8550 36.3312 14.0 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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