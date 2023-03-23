Kahramanmaraş’ta deprem son dakika | 23 Mart Maraş, Osmaniye, Kayseri deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, Kandilli açıklamaları

Kahramanmaraş'ta peş peşe artçı depremler meydana geldi. İlki 5.3, diğeri ise 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi illerden de hissedilen depremler tedirginlik uyandırmaya devam ediyor. Yaşanan artçıların ardından bölgede kaydedilen olumsuz bir durum olmadı. İşte konuya ilişkin detaylar...