Yeniden Refah Partisi’nde istifa fırtınası: 120 kişi AK Parti’ye geçti

Bugün üyeliklerini gerçekleştirdiğimiz Yeniden Refah Partili arkadaşlarımız şüphesiz ki gücümüze güç katmıştır. Dünya mazlûmlarının umudu, tarihin omuzlarımıza yüklemiş olduğu sorumluluğu bir Hakk'ın yerine getirmek için gece gündüz çalışırken, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bizlere katılan değerli yöneticilerimizle omuz omuza verip 14 Mayıs akşamı yeni bir zafere imza atacağız. Rozet takdimi yaptığımız arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri ile birlikte yaklaşık 120 kişi bugün itibariyle Partimize katılmışlardır.