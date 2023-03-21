Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye şirin görünme çabası! İşte Kürtçe yalanı ve gerçekler

ŞENTOP: "KÜRTÇE İÇİN ÖZEL BİR UYGULAMA YOK"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM tutanaklarında Kürtçenin "bilinmeyen dil" olarak yazıldığı yalanına yanıt geldi. Şentop, "Kürtçe için özel bir uygulama yok, 'bilinmeyen dil' diye bir ibare kullanılmıyor" dedi. Şentop, resmi dil Türkçe olduğu için tutanakların Türkçe tutulduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:





"Türkçe dışında bir cümle veya kelime kullanıldığı zaman bu, tutanağın metnine yazılmıyor. Bir dipnot işareti konularak 'Hatip Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanmıştır' diye dipnota yazılıyor. Ama bu, Kürtçe için özel bir uygulama değil, İngilizce için de Arapça için de İspanyolca için de aynısı yapılıyor... Bu, Meclisimizi töhmet altında bırakmaktır. Burada Kürtçe'ye mahsus özel bir tavır, bir uygulama yok.