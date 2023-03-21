21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan yalanlama

Kemal Kılıçdaroğlu’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan yalanlama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2023 10:18
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme sonrasında Meclis tutanaklarında Kürtçe'nin "Bilinmeyen bir dil" olarak geçtiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'na yanıtsa Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, Türkçe dışında tüm dillerin tutanakta "Türkçe olmayan dil" olarak dipnot düşüldüğünü söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’na Şentop’tan yalanlama
Kılıçdaroğlu’na Şentop’tan yalanlama
Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüştü?
Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüştü?
AK Parti’de sürpriz görüşme
AK Parti'de sürpriz görüşme
Habertürk CHP TV’ye döndü
Habertürk CHP TV'ye döndü
Depremzedeler için flaş karar
Depremzedeler için flaş karar
Amaçları TSK’yı durdurmak!
"Amaçları TSK'yı durdurmak!"
Babacan şimdi de yeni gurur Togg’u küçümsedi
Babacan şimdi de yeni gurur Togg'u küçümsedi
Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar
Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar
Altılı koalisyondaki krizin medya ayağı!
Altılı koalisyondaki krizin medya ayağı!
Sel ve depremin Türkiye’ye maliyeti
Sel ve depremin Türkiye'ye maliyeti
Erdoğan ile Bahçeli’den seçim zirvesi
Erdoğan ile Bahçeli'den "seçim" zirvesi
Erdoğan gibi bir lider her zaman çıkmaz
"Erdoğan gibi bir lider her zaman çıkmaz"
Daha Fazla Video Göster