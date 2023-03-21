21 Mart 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan yalanlama
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme sonrasında Meclis tutanaklarında Kürtçe'nin "Bilinmeyen bir dil" olarak geçtiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'na yanıtsa Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, Türkçe dışında tüm dillerin tutanakta "Türkçe olmayan dil" olarak dipnot düşüldüğünü söyledi.