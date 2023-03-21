Kemal Kılıçdaroğlu’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan yalanlama

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme sonrasında Meclis tutanaklarında Kürtçe'nin "Bilinmeyen bir dil" olarak geçtiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'na yanıtsa Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop, Türkçe dışında tüm dillerin tutanakta "Türkçe olmayan dil" olarak dipnot düşüldüğünü söyledi.

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