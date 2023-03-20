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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

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Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme yapacağı açıklandı.

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