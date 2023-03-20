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Külliye’de Başkan Erdoğan-Devlet Bahçeli zirvesi!

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 13:28
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.30’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Külliye'de görüşecek. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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Külliye’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Külliye’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
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