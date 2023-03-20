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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel’de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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